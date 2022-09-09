Российский энергетик рассказал, как «Газпром» троллит Украину и ЕС

09.09.2022  22:56 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На все антироссийские энергетические ограничения, которые ввели страны Европы, «Газпром» отвечает перебоями в поставках голубого топлива, объясняя сложившуюся ситуацию форс-мажором.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На все антироссийские энергетические ограничения, которые ввели страны Европы, «Газпром» отвечает перебоями в поставках...

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«Контракты не разорваны. И сейчас, что происходит в области контрактов: они делают заявки. Каждый день европейские компании стандартно делают заявки. Говорят, вот сегодня пришлите мне столько и столько миллионов кубов газа. И просто эти заявки выполняются не на полную мощность.

«Газпром» ссылается на то, что извините, форс-мажорная ситуация. То есть – обстоятельства, препятствующие выполнению контрактных обязательств, которые от меня не зависят. Вот это и есть форс-мажор.

Он говорит, ну вот, пожалуйста, по «Северному потоку» не могу качать, потому что, соответственно, турбина выведена из эксплуатации. А выведены они, опять же, не мной. Ростехнадзор дал соответственное мне предписание. Это орган государственной власти. Вы же там, в Европе, слушаете органы государственной власти.

Вот, у нас какие контракты на поставку оборудования есть в Россию от западных компаний, но они их не поставляют. Говорят: а у нас такой теперь закон, санкции. Нам наше государство запрещает поставлять вам оборудование. Вот так же и «Газпром» говорит. Извините, санкции. Никак не могу выполнить контрактные обязательства, потому что газопроводов не хватает. Вот присылаю, что могу.

Соответственно, государство моё вот мне запретило, например, использовать газопровод Ямал-Европа. Потому что поляки национализировали и у «Газпрома» отняли долю в операторе польского участка. Поэтому государство российское ввело санкции против этой компании», – пояснил он.

«С «Северным потоком» мы всё знаем. Это история с турбинами. Не чинят, не предоставляют гарантии, что они не под санкциями и так далее. И вот – я не могу качать. И через Украину каждый день стараюсь качать побольше – и каждый день Украина отказывается.

Я напомню, там есть два основных входа, через Суджу, более северный маршрут. Вот там газ идет, но там идёт только по 42 миллиона кубов газа транзитного ежесуточно. А чуть южнее, где основные объемы «Газпром» пытался прокачивать, через Сохрановку, там теперь труба подпадает из России на территорию ЛНР и только дальше по течению попадает на территории подконтрольные Киеву.

И оператор газотранспортной системы Украины говорит: вот я здесь вообще его никак не буду использовать, потому что я отчуждаю те территории, которые мне неподконтрольны. Ту часть, которую мы не контролируем, там транзита не должно быть. Хотя труба там целая, люди работают, она не повреждена, можно качать.

И каждый день Газпром, по сути, уже «троллит», по сути, европейцев и украинцев, подаёт заявку, и каждый день ему оператор газотранспортной системы отказывает», – описал ситуацию Юшков.

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