Российский энергетик рассказал, как «Газпром» троллит Украину и ЕС
На все антироссийские энергетические ограничения, которые ввели страны Европы, «Газпром» отвечает перебоями в поставках голубого топлива, объясняя сложившуюся ситуацию форс-мажором.
Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Контракты не разорваны. И сейчас, что происходит в области контрактов: они делают заявки. Каждый день европейские компании стандартно делают заявки. Говорят, вот сегодня пришлите мне столько и столько миллионов кубов газа. И просто эти заявки выполняются не на полную мощность.
«Газпром» ссылается на то, что извините, форс-мажорная ситуация. То есть – обстоятельства, препятствующие выполнению контрактных обязательств, которые от меня не зависят. Вот это и есть форс-мажор.
Он говорит, ну вот, пожалуйста, по «Северному потоку» не могу качать, потому что, соответственно, турбина выведена из эксплуатации. А выведены они, опять же, не мной. Ростехнадзор дал соответственное мне предписание. Это орган государственной власти. Вы же там, в Европе, слушаете органы государственной власти.
Вот, у нас какие контракты на поставку оборудования есть в Россию от западных компаний, но они их не поставляют. Говорят: а у нас такой теперь закон, санкции. Нам наше государство запрещает поставлять вам оборудование. Вот так же и «Газпром» говорит. Извините, санкции. Никак не могу выполнить контрактные обязательства, потому что газопроводов не хватает. Вот присылаю, что могу.
Соответственно, государство моё вот мне запретило, например, использовать газопровод Ямал-Европа. Потому что поляки национализировали и у «Газпрома» отняли долю в операторе польского участка. Поэтому государство российское ввело санкции против этой компании», – пояснил он.
«С «Северным потоком» мы всё знаем. Это история с турбинами. Не чинят, не предоставляют гарантии, что они не под санкциями и так далее. И вот – я не могу качать. И через Украину каждый день стараюсь качать побольше – и каждый день Украина отказывается.
Я напомню, там есть два основных входа, через Суджу, более северный маршрут. Вот там газ идет, но там идёт только по 42 миллиона кубов газа транзитного ежесуточно. А чуть южнее, где основные объемы «Газпром» пытался прокачивать, через Сохрановку, там теперь труба подпадает из России на территорию ЛНР и только дальше по течению попадает на территории подконтрольные Киеву.
И оператор газотранспортной системы Украины говорит: вот я здесь вообще его никак не буду использовать, потому что я отчуждаю те территории, которые мне неподконтрольны. Ту часть, которую мы не контролируем, там транзита не должно быть. Хотя труба там целая, люди работают, она не повреждена, можно качать.
И каждый день Газпром, по сути, уже «троллит», по сути, европейцев и украинцев, подаёт заявку, и каждый день ему оператор газотранспортной системы отказывает», – описал ситуацию Юшков.
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