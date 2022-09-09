Российский энергетик рассказал, как «Газпром» троллит Украину и ЕС

На все антироссийские энергетические ограничения, которые ввели страны Европы, «Газпром» отвечает перебоями в поставках голубого топлива, объясняя сложившуюся ситуацию форс-мажором.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контракты не разорваны. И сейчас, что происходит в области контрактов: они делают заявки. Каждый день европейские компании стандартно делают заявки. Говорят, вот сегодня пришлите мне столько и столько миллионов кубов газа. И просто эти заявки выполняются не на полную мощность.

«Газпром» ссылается на то, что извините, форс-мажорная ситуация. То есть – обстоятельства, препятствующие выполнению контрактных обязательств, которые от меня не зависят. Вот это и есть форс-мажор.

Он говорит, ну вот, пожалуйста, по «Северному потоку» не могу качать, потому что, соответственно, турбина выведена из эксплуатации. А выведены они, опять же, не мной. Ростехнадзор дал соответственное мне предписание. Это орган государственной власти. Вы же там, в Европе, слушаете органы государственной власти.

Вот, у нас какие контракты на поставку оборудования есть в Россию от западных компаний, но они их не поставляют. Говорят: а у нас такой теперь закон, санкции. Нам наше государство запрещает поставлять вам оборудование. Вот так же и «Газпром» говорит. Извините, санкции. Никак не могу выполнить контрактные обязательства, потому что газопроводов не хватает. Вот присылаю, что могу.

Соответственно, государство моё вот мне запретило, например, использовать газопровод Ямал-Европа. Потому что поляки национализировали и у «Газпрома» отняли долю в операторе польского участка. Поэтому государство российское ввело санкции против этой компании», – пояснил он.