Российский флаг отбил охоту у США атаковать танкер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американская береговая охрана намеревалась захватить танкер в Атлантическом океане, но передумала, когда на нем появился российский флаг.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом сообщает американская газета «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на анонимных чиновников США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это последний поворот в странной одиссее, начавшейся 21 декабря, когда Береговая охрана США попыталась перехватить судно «Белла 1» в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью, что поставило его под прицел квазиблокады президента Трампа, подрывающей экономические связи венесуэльского правительства. По словам американских чиновников, которые были проинформированы об этом деле и говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную операцию, члены экипажа «Беллы 1» во время попытки перехватить танкер подняли на нем российский флаг и теперь заявляют о своем российском статусе», – говорится в публикации.

Американские военные уверяют, что готовы к захвату танкера, но из-за поднятого российского флага ждут разрешения от своих властей.

Отмечается, что если у судна действительно есть российская регистрация, то нападение на него чревато серьезной дипломатической эскалацией. На данный момент Вашингтон пытается прояснить этот вопрос по дипломатическим каналам.

Белый дом и Пентагон пока воздержались от комментариев.