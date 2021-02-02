Российский флот держит на мушке эсминцы американцев в Чёрном море – военный эксперт

02.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», которые недавно зашли в Черное море, сделали это для «проекции силы», чтобы показать готовность работать в этом регионе.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На моей памяти это впервые, когда в Черном море действуют сразу два «Арли Берка» (эсминцы ВМС США) и судно комплексного обеспечения. Это, во-первых, присутствие в регионе, флот – это же про проекцию силы, в первую очередь. Они показывают, что для них Черное море важно, что они готовы тут работать, готовы защищать своих партнеров и союзников», – рассуждает Чмут.

При этом, эксперт подчеркнул, что действия представителей американских ВМС контролировались российскими военными.

«Это типичная ситуация, россияне сразу после захода американских кораблей в Черное море берут их на сопровождение обычно одним-двумя кораблями, которые где-то на расстоянии чуть ли не визуальной видимости. Типичная ситуация, когда они выполняют пролеты авиации на сближении, на малой высоте могут отрабатывать заход на боевой курс, когда они отрабатывают удар условно бомбами, пушками и таким образом показывают, что они всегда держат под прицелом американцев в их Черном море, потому что Россия так позиционирует», – констатировал Чмут.