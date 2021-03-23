Российский флот передал привет участникам учений НАТО в Черном море

23.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Черноморский флот России провел учения, в ходе которых отработал уничтожение отряда кораблей условного противника. Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению отряда кораблей условного противника в одном из морских полигонов боевой подготовки в Чёрном море.

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«По легенде учения береговыми средствами разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), совершивший пролёт над объектами флота. В результате слежения за ним удалось зафиксировать его посадку на вертолётную палубу корабля условного противника.

Командованием флота командирам двух фрегатов, находившихся в акватории Черного моря, в ходе учения была поставлена задача экстренно следовать в район выполнения задач и предотвратить очередные попытки полётов БЛА.

Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» обнаружили группу надводных кораблей условного противника, но при осуществлении сближения с ними были атакованы. Боевые расчёты фрегатов вступили в условный морской бой, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

Далее расчёты ракетно-артиллерийской боевой части обоих кораблей отработали алгоритм действий по уничтожению надводных целей условного противника ракетным оружием и артиллерией. Следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с самолётами Морской авиации и ПВО Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Одновременно стало известно о том, что подразделения соединения морской пехоты Черноморского флота провели учение по предотвращению высадки десанта условного противника на стратегически важном участке морского побережья.

«Учение по обороне побережья прошло на полигоне боевой подготовки в районе пункта базирования подразделений. В ходе учения личный состав морской пехоты был поднят по тревоге, выдвинулся в район формирования колонн и совершил марш на полигон боевой подготовки.

Заняв плацдарм, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороны морского побережья. После оборудования участка инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями подразделениям были назначены секторы ведения огня. В рамках отработки поставленной задачи личный состав провёл занятия по огневой подготовке со стрельбой из штатного оружия и метанием гранат на дальность и точность. Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и 10 бронетранспортёров БТР-82АМ», – сообщили в пресс-службе ЧФ.