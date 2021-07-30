Российский флот получает очередной атомный подводный ракетный крейсер

30.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В Северодвинске спустили на воду новейшую подводную лодку четвертого поколения проекта 885М «Ясень-М», получившую название «Красноярск».

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» был построен на заводе «Севмаш» и является носителем крылатых ракет «Оникс» или «Калибр», а также может быть вооружен современнейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«АПРК «Красноярск» воплотил в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение состава подводных сил этими подводными лодками наглядно демонстрирует этап активного оснащения нашего Военно-Морского Флота подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире. Это позволит Военно-Морскому Флоту России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности государства с морских и океанских направлений», – заявил главком ВМФ России Николай Евменов.

Отметим, что подлодка «Красноярск» была заложена 27 июли 2014 года в День ВМФ России. По планам Минобороны, в состав флота она будет принята в 2022 году после завершения всех испытаний.