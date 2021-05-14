Российский Фонд борьбы с репрессиями просят помочь афроамериканцу Абу-Джамалу

14.05.2021, Вашингтон, Иван Дорбровольский

В Фонд борьбы с репрессиями поступило обращение российского общественного деятеля Александра Ионова. Он попросил оказать правовую помощь афроамериканцу Мумии Абу-Джамалу, находящемуся в американской тюрьме и отбывающему пожизненный срок.

Ионов уверен, что афроамериканец отбывает наказание за преступление, которого не совершал. «Запад обожает критиковать Россию из-за якобы жёсткой работы правоохранительных органов. Между тем, именно американская система правосудия представляет собой самую безжалостную машину репрессий в мире, направленную, прежде всего, против афроамериканцев», — подчеркнул общественник.

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При этом Ионов отметил, что недавно созданный петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями является «идеальной площадкой для организации содействия всем, кто безвинно пострадал от судебно-полицейского произвола или политических гонений».

Напомним, Мумия Абу-Джамал состоял в организации «Черные пантеры». В 1982 году его приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве офицера полиции. Однако приговор вызвал сомнения у политиков, других адвокатов. В результате начались протесты.

Спустя несколько лет, в 2011 году афроамериканец добился замены смертной казни на пожизненное заключение без права на освобождение.