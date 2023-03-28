Российский футбол продолжает грезить Европой, не решаясь сделать решительный шаг

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Если продолжит действовать запрет на участие российских футбольных команд и сборной в турнирах под эгидой УЕФА, то придется переходить играть в Азию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

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Он считает, что России нет смысла переходить в Азиатскую футбольную лигу, «но жизнь может заставить».

«Смысла нет почему? Потому что Азиатская футбольная лига ниже по уровню развития, чем УЕФА. Имею в виду не только чисто финансовые соображения, здесь вообще никакого сравнения быть не может. Самая успешная у нас конфедерация в мире, это конфедерация, которая проводит очень много соревнований всевозможных для сборных команд, для клубов. Соревнования, которые приносят огромные прибыли клубам, национальным ассоциациям футбола. Ничего подобного в Азии нет, более того, если сравнить инфраструктуру футбола, тренировочных баз, наличие квалифицированных кадров, тренерских, футбольных, методических — самая продаваемая методика управления, всё это характеризует УЕФА», – сказал Колосков в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, Азия отстает от Европы во всем, что касается молодежного и детско-юношеского футбола.

«Если еще какие-то отдельные сборные, может быть, немного сопоставимы с 15-16 командами Европы, то всё остальное там находится в просто убогом состоянии. Поэтому, конечно же, играть в Азии это сделать два-три шага назад по сравнению с тем, что сейчас имел российский футбол. Но я не случайно сказал, что всё зависит от того, как долго будут сохранены санкции в отношении сборных команд, клубных команд Российской Федерации, запрет на участие в официальных международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА. Если этот процесс затянется, то не исключено, что Российскому футбольному союзу придется решать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию», – считает почетный президент РФС.

Он обратил внимание, что сейчас проводится ряд соревнований, российская сборная сыграла несколько игр товарищеских с представителями Азиатской конфедерации и ее пригласили участвовать в Кубке Центральной Азии, который представляет достаточно широкий спектр азиатского футбола.

«Это позволит нам ближе познакомиться с инфраструктурой, с логистикой, с финансированием и прочим. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас торопиться не надо. Нужно подождать, во-первых, что будет происходить в Европе. Мы сейчас видим тенденцию достаточно положительную в этом отношении, ряд федераций разрешили уже участие и российских, и белорусских спортсменов. Фехтование, бокс, теннис всегда были интернациональным видом спорта, там никаких ограничений не было, сейчас МОК наконец сделал шаг навстречу нашим и белорусским спортсменам, объявив о том, что всё решать будут международные федерации по разным видам спорта. Есть возможность с учетом нашего авторитета, опыта добиться снятия санкций с нашего футбола. Если это не произойдет, тогда есть смысл поглубже изучить систему организации соревнований в Азии», – резюмировал Колосков.

Напомним, что российский футбол отстранили от участия в европейских турниров под после начала СВО. Так, сборную страны не допустили к участию в стыковом матче с поляками за право выхода в финальную часть Евро-2024. Такого же рода ограничения были наложены и на клубный футбол.