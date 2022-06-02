Российский футбольный союз отказался считать Крым Россией

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Российские футбольные функционеры продолжают игнорировать команды Крыма, опасаясь конфронтации УЕФА.

Вслед за вице-президентом РФС Игорем Коменским о причинах продолжения запрета на участие крымских команд в российских турнирах высказался министр спорта России Олег Матыцин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос участия футбольных клубов из Крыма и Севастополя в чемпионате России поднимается с 2014 года. По причине наложенных на мятежный полуостров санкций РФС признать крымчан отказался, и местные клубы остались за бортом отечественного чемпионата.

Футболисты стали искать себя в командах других регионов, клубы довольствоваться региональными состязаниями, но после распространения санкций на весь российский футбол, казалось, что ситуация изменится. Однако в РФС вопрос считают не актуальным.

«У нас только что закончился сезон, – заявил вице-президент РФС Игорь Коменской. – В преддверии следующего, если он [вопрос] станет актуальным, мы его поднимем».

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что делается «все возможное» для участия российских спортсменов в соревнованиях, но в одностороннем порядке, без учета позиции международных федераций, Россия этот вопрос решать не намерена.

«С точки зрения юридических шагов, мы сторонники соблюдать все регламенты, несмотря на претенциозное отношение к Российскому футбольному союзу (РФС). Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением. Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой – есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги (Крыма) могут участвовать в российских соревнованиях», – подчеркнул министр. «Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно. Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит и мы всё будем нарушать» – неверно. Я бы не стал так делать», — отметил Матыцин.

Футбольные болельщики Крыма характеризуют такую позицию функционеров как предательство.

«Против нас вывели все возможные санкции, а российские футбольные чиновники продолжают ерзать и не признавать Крым. Может вам пора за Галкиным и другими? Достали!» – написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.