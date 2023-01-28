Российский футуролог: приближается ядерная война, за которой последуют «Тёмные века»

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Неспокойная обстановка в мире может в ближайшем будущем вылиться в крупный вооружённый конфликт и даже ядерную войну, которая заберёт до миллиарда жизней.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист, футуролог Сергей Переслегин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях фазового кризиса использование ядерного оружия в тактическом масштабе почти неизбежно, в стратегическом – достаточно вероятно. С этой точки зрения ядерная катастрофа возможна. Другой вопрос, что это автоматически означает длинные «Тёмные века». Ядерная война, даже самая глобальная как мы её сейчас понимаем, приведёт к гибели 200-300, по самым большим подсчётам 700-800 миллионов человек», – сказал Переслегин.

Футуролог подчеркнул, что катастрофы, которые последуют за ядерной войной, могут убить большую часть человечества.

«Но последующие «Тёмные века», я имею в виду падение технологического уровня, а тем самым сельскохозяйственного производства и медицины, приведут к отбрасыванию человечества гораздо дальше назад. Это будет означать исчезновение с лица земли, из сегодняшних восьми миллиардов, минимум четырёх, а скорее шести миллиардов. Это к вопросу о той цене, которая может быть поставлена за человеческие амбиции. Одной из задач, которая стоит сейчас перед каждым человеком – этот вариант развития событий, а с точки зрения прогностики он основной, каким-то образом отменить», – резюмировал он.