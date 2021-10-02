Российский газ для Молдовы по 790 долларов: Время уступок прошло

02.10.2021 00:36 (Мск), Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Молдова и Россия не смогли к 1 октября, времени окончания газового контракта, договориться о новом соглашении. Пока решено продлить истекший контракт на месяц – до конца октября Молдова будет приобретать природный газ по 790 долларов за тысячу кубометров (в сентябре Молдова покупала его по 550 долларов).

А дальше молдавские переговорщики, на зиму глядя, вновь попытаются обсудить условия заключения долгосрочного соглашения с Москвой, которая склонна установить для РМ рыночную цену. Ожидается, что руководство компании «Молдовагаз» и вице-премьер Молдовы Андрей Спыну встретятся на полях Петербургского международного газового форума (он пройдет 5 – 8 октября) с Алексеем Миллером и другими руководителями «Газпрома», чтобы согласовать цены и утвердить новый договор.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не станет участвовать в переговорах по новому контракту на поставку российского газа, как это делал ее предшественник Игорь Додон, и поручила заниматься этим коммерческому предприятию.

Ситуация в Молдове тревожная – люди обеспокоены вероятным ростом цен на газ, а следовательно, подорожанием многих товаров и услуг, говорят и о возможности вовсе остаться без газа в случае неудачи с контрактом.

Почему переговоры по газовым поставкам в республику затянулись? Можно ли считать, что Россия, повышая цену на газ, использует рычаг давления на Молдову, которая заняла по отношению к Москве, мягко говоря, не вполне дружественную позицию? Какая из сторон пойдет на уступки в ходе согласования цены на газ, и какие уступки это могут быть? Какие есть риски для Приднестровья? Об этом – в комментариях экспертов для ПолитНавигатора.

Александр Кориненко, политолог:

Переговоры по газовому вопросу идут трудно – руководство страны не прислушалось к топ-менеджменту предприятия «Молдовагаз», когда те напоминали, что контракт с «Газпромом» истекает 30 сентября. Правительство Натальи Гаврилицы должно было поставить этот вопрос вторым после борьбы с пандемией, так как за ростом цен на газ последует рост на продукты питания и тому подобное. К сожалению, спохватились только тогда, когда уже контракт истекал. Газовый вентиль – очень важный рычаг в политике Кремля с начала нулевых, с помощью которого Москва оказывает давление на те или иные страны, но в данном случае всецело виновато руководство РМ. Молдове нужны эти поставки. В доле прибыли «Газпрома» мы мизер, а в повестке дня российского правительства дай Бог нам быть в 25-й папке. Для Кремля тут главное, чтобы был мир на Днестре. В ходе переговоров Россия может поставить принципиальные для себя вопросы – потребовать отказа Кишинева от давления на Тирасполь, от высказываний по болезненным для Москвы вопросам (Крым, расширение НАТО), продолжения переговорного процесса в формате «5+2». То, что Кишинев начал создавать проблемы для миротворческой миссии на Днестре – отказал во въезде российскому офицеру из состава миротворческих сил, возвращавшемуся к месту службы после лечения на родине, – уже говорит о том, что молдавские власти хотят сыграть монетой стабильности в переговорах. Стабильность в Зоне безопасности – в обмен на уступки в газовом вопросе.

Если рассматривать возможность того, что Молдова не договорится с Россией по цене, откажется от российского газа и переориентируется на реверсные поставки, тут возникает очень много вопросов. Реверсный газ – по сути, тот же российский газ, который будет поставляться через Румынию, плюс мы будем платить дополнительно за транзит. Мощности реверса не позволят нам преодолеть зависимость от российского газа.

Открытым остается и вопрос о долге Приднестровья за поставленный российский газ. Это тоже многомиллиардный рычаг давления на Кишинев, потому что долг этот официально висит на Республике Молдова, хоть она и не хочет этого признавать. Что касается роли Майи Санду в этой истории, то для молдавского президента сейчас важны вопросы имиджа. Понятно, что даже если молдавские переговорщики добьются неких уступок по цене на газ, он все равно подорожает. Конечный потребитель будет недоволен, и это прекрасный шанс возложить вину на действующее правительство, что и сделает президент.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

Молдова будет покупать российский газ по рыночной цене, время льгот и уступок прошло. На Западе давно пытаются обвинить Россию в энергетическом диктате. Им трудно уместить в своем сознании, что вся мощь экономики Евросоюза зависит от страны, которую они считают источником всех бед и которую пытаются наказывать санкциями. И это при том, что Россия никогда не ставила под угрозу поставки своих энергоносителей в Европу.

Аналогичное мировосприятие у молдавских элит – с советских времен они привыкли получать из России дотации, дешевые энергоносители, рынки сбыта, технологии. Даже после распада СССР Россия десятилетиями продолжала субсидировать экономики бывших советских республик, в том числе Грузии, Украины, Молдовы, прибалтийских государств. И элиты национальных республик почему-то считают, что Россия им что-то должна, даже если они проводят откровенно антироссийскую политику. Лишь в последние годы Москва стала проявлять определенный прагматизм в отношениях с постсоветскими режимами.

Молдове, пока она находилась на геополитической развилке, удавалось в какой-то степени следовать во внешней политике концепции «ласкового теленка» (который двух маток сосет). Но после того как вся власть в стране оказалась сосредоточена в руках западных марионеток, стало ясно, что Молдова впервые в своей новейшей истории вступает в период свободного плавания в рыночных условиях. Кстати, европейские партнеры не раз упрекали Молдову в том, что она за счет дешевых энергоносителей из России пользуется недобросовестной конкуренцией на европейском рынке, теперь эти времена прошли. К сожалению, вся тяжесть европейского выбора молдавских элит ляжет на население Молдовы. Кишинев сейчас пытается выторговать для себя более или менее приемлемую цену за газ. По сути, от газового контракта с Россией сейчас зависит будущее прозападного режима Санду. Понимает ли это сама Санду и ее советники? Теоретически Молдова могла бы получить определенные льготы, если бы Кишинев был готов к политическому диалогу с Москвой. Но пока мы видим лишь требования о выводе российских военных, поставки американских вооружений и новое давление на Приднестровье. То есть пока Кишинев не готов к компромиссу, и нам всем следует готовиться к высоким ценам на газ. Безусловно, эта ситуация не может не затронуть и Приднестровье. И без того астрономический газовый долг Приднестровья станет расти еще более быстрыми темпами. Высокие цены на газ в перспективе потянут за собой и рост цен на электричество, которое вырабатывается на Молдавской ГРЭС. Однако уже сейчас можно говорить о том, что в ближайший год население Приднестровья никак не ощутит на себе рост тарифов – президент Вадим Красносельский об этом договорился в ходе своего недавнего визита в Москву. В переговорах с Москвой Кишинев давно привык использовать приднестровцев как заложников. Сейчас этот номер не проходит. Остается еще гипотетическая возможность незаключения газового контракта до конца октября. В этом случае с 1 ноября газ перестанет поступать и в Приднестровье. Расположенная здесь Молдавская ГРЭС вынуждена будет перейти на уголь и мазут и, быть может, даже сократить объемы производства электроэнергии. Тогда Молдова рискует остаться не только без тепла, но и без света. Социальные и политические последствия для режима Санду не трудно предсказать. По сути, сейчас власти в Молдове имеют только три альтернативы: 1.Согласиться на рыночную цену на газ и компенсировать рост тарифов для населения за счет новых заимствований с Запада; 2.Выторговать приемлемую цену за газ за счет политических уступок Москве (если разрешат западные хозяева); 3.Проявить принципиальность, не заключать контракт и готовится к свержению собственного режима.

Андрей Сафонов, политолог

1 октября стало известно, что контракт о поставках российского газа в Республику Молдова продлен до 31 октября. Что будет дальше – пока сказать сложно, однако обратим внимание на приднестровскую ситуацию. Несколько дней назад президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, побывав с визитом в Москве, заявил, что цена на газ для ПМР у России не изменится. Все это не случайно. Сохранение цены на газ для ПМР произошло на фоне прибытия американского оружия в Молдову.

Всего Вашингтон собирается прислать в Молдову оружия и военной техники на 5 миллионов долларов. Будет еще пара авиарейсов на Кишинев из США. А ведь это оружие может быть использовано против ПМР! Спрашивается: могло ли быть при таком раскладе иначе с ценами?

Видимо, в России растет понимание, что бегать за Кишиневом – дело безнадежное, тогда как на Днестре у Москвы есть надежный военно-политический союзник в лице Приднестровья, с которым Кремлю есть смысл работать напрямик, не обращая внимания на протесты правых властей Молдовы. Но только газовый союз ПМР-РФ – этого мало. Нужны целенаправленные инвестиции в приднестровскую экономику, а также обучение военных кадров из Приднестровья в военно-учебных заведениях Российской Федерации. Конечно, это может вызвать недовольство не только властей РМ, но и их западных покровителей. Могут ли они помешать поставкам газа для приднестровцев? Теоретически – да. Но при этом руководство Молдовы должно учитывать, что между «Газпромом» и АО «Молдовагаз» в октябре продолжатся переговоры, срывать которые напрочь не заинтересованы ни российская, ни молдовская сторона. Тем паче, что и Москва не раз заявляла, что полностью отказываться от транзита через украинскую газовую трубу не собирается. В случае давления на ПМР вопреки российской позиции, Москва может переговоры с Кишиневом прервать, а перегон газа через украинскую ГТС резко сократить. Это в лучшем случае. Киеву это не нужно. Поэтому, думается, Кишинев попробует выбить для себя ту же цену, по которой газ пойдет для приднестровцев; ну, может, цену повыше, но не шибко. Быть нужно, конечно, начеку, потому что президент Молдовы Майя Санду и премьер Наталья Гаврилица демонстративно дистанцировались от газовых переговоров, говоря, что это – прерогатива «Газпрома». Возможно, это нежелание брать на себя ответственность за возможный тяжелый ход диалога. Но одновременно это и понимание того, что политический курс официального Кишинева не будет позитивным козырем в этих переговорах. Тут уж россияне об американском оружии не забудут. Итак, можно констатировать, что Россия рассматривает Приднестровье в качестве своего реального союзника и поддерживает его!