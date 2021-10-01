Российский газ в обход Украины пошел уже сегодня

01.10.2021 09:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин торжественно ввели в эксплуатацию газопровод возле Сегеда, через который Венгрия соединится с сербским участком газопровода «Турецкий поток».

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ожидается, что первые объемы газа по этому участку пойдут со стороны Сербии в Венгрию уже в эту пятницу в шесть часов утра, всего планируется ежегодно поставлять по этому направлению 3,5 миллиарда кубометров газа.

«Президент Вучич и премьер-министр Орбан являются одними из последних независимых лидеров во всей Европе, – сказал, выступая на открытии участка Александр Вулин. – Наши лидеры сделали то, о чем лидеры гораздо более крупных и могущественных стран не могут и говорить, что они сделали что-то подобное для своих народов. С сегодняшнего дня мы немного более готовы к будущему развитию, немного защищеннее, мы будем более развиты благодаря этому газопроводу и благодаря политическому решению двух суверенных, стабильных стран, которые решают сами за себя».

В свою очередь Петер Сийярто оценил реакцию Украины на строительство «Балканского потока» (балканскую ветвь «Турецкого потока» – ред.), как нападение на суверенитет Венгрии.

«Ни одна страна не имеет права вмешиваться в то, о чем договаривается Венгрия, а также вмешиваться в процесс отопления домов и функционирование промышленности в Венгрии», – отметил глава МИД Венгрии.