Российский генерал: Целью ВСУ под Курском была не только АЭС, но и ценный рудник

Елена Острякова.  
20.09.2024 08:40
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


ВСУ могут перебросить дополнительные резервы в Курскую область.

Об этом депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев заявил в интервью телеканалу «Забайкалье», передает корреспондент «Политнавигатора».

ВСУ могут перебросить дополнительные резервы в Курскую область. Об этом депутат Госдумы, генерал Андрей...

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«Я бы здесь не давал прогнозов. Идет успешная операция, и слава Богу. Здесь много подводных камней. Понятно, что они резервы сейчас подтянули под Покровск, потому что им деваться некуда. Но у них еще есть резервы, которые они могут в Курскую область перебросить. Сегодня не только Курская область. Граница-то и с Брянской, и с Белгородской. На сегодняшний день, слава Богу, меры приняты, но приходится уделять этому внимание. Поэтому здесь не надо торопиться», – сказал Гурулев.

Он полагает, что целью вторжения ВСУ в Курскую область были не только Курск и Курчатов с АЭС, но и Михайловский железорудный рудник в городе Железногорск, который очень важен для российской металлургии.

«Корпус же зашел. Просто очень быстро среагировали. Авиацией лупили так, что мало не казалось. Их просто разнесли по всем этим посадкам, пока войска подтягивали с других направлений. Они, в принципе, были нацелены захватить целую область. Но область не получилось. Получилось два с половиной района», – сказал Гурулев.

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