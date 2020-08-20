Российский генерал дал понять, что помогать Белоруссии уже поздно

20.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Если в Белоруссии совершится госпереворот и страна пойдёт по украинскому пути, то, как и в случае с Украиной, для России якобы принципиально ничего не изменится.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой

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«На самом деле, для России мало что изменится, если события в Белоруссии пойдут по украинскому сценарию. Достаточно вспомнить саму Украину: последствия наступили у нее, и очень быстро, причем Россия совершенно не была к этому причастна. С Белоруссией будет точно так же.

В том, что касается обороны и ВПК, кардинальных изменений тоже не произойдет, даже если Белоруссия станет насквозь «прозападным» государством и захочет предоставить свои территории для размещения оружия НАТО. Россия, как и США, которые в худшем из сценариев будут руководить Белоруссией, является ядерной державой. Поэтому в интересах обеих стран не развязывать между собой никаких вооруженных конфликтов. Все вокруг понимают, чем это может закончиться», – сказал Липовой.

Он подчеркнул, что Россия потеряет одолженные Белоруссии деньги, которые всё равно никто возвращать не собирается.

«Единственное, что потеряет Россия при разрыве отношений с Белоруссией – это деньги, которые одалживала братской республике. Ведь ясно, что никто этот долг возвращать не будет. Вмешиваться в дела соседней страны тоже не стоит. Это конфликт идеологий, и помощь России здесь ни одной из сторон не требуется. А попытка на что-то повлиять будет выглядеть как нарушение суверенитета Белоруссии. Россия готова помочь, но все-таки любая помощь должна быть своевременной», – резюмировал генерал.