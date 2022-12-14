Российский генерал: Даже после разгрома ВСУ боевые действия не закончатся

14.12.2022  02:28 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, США, Украина


После того, как ВСУ будут разбиты, США спровоцируют новую войну в Европе и начнут бросать на русских армии других европейских стран.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как ВСУ будут разбиты, США спровоцируют новую войну в Европе и начнут...

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«Я вас уверяю, что сегодня Европа уже готовится к полномасштабной войне в самой Европе. Не за горами, когда об этом расскажут итальянцы, французы, испанцы с португальцами…

Причем, от них совершенно ничего не зависит, потому что, в принципе, этим вопросом руководят США. А страны НАТО – не более, чем инструмент продвижения этих интересов.

К этому надо готовиться, не надо этого бояться, надо просто дать – как исходные данные для принятия решений – понимать, что будет дальше.

И, когда сегодня говорят: «промышленность Германии, Франции не в состоянии много выпускать оружия, многие предприятия не готовы перестроиться»… Да, наверное, так. Но я вас умоляю, американцы оружие поставят. Причем, для них это сегодня очень хороший бизнес, на котором они зарабатывают», – заявил Гурулев.

По его словам, США будут бросать на Россию европейцев.

«Если украинцы до конца ослабеют, я вам скажу, посмотрите, что творится в Польше. Следующие будут поляки. Следующее мясо, которое американцы кинут, будут поляки. Потому что уже тридцатитысячная группировка развернута на границе с Белоруссией, двести тысяч резервистов готовятся, еще семьдесят тысяч они готовы подготовить.

Триста тысяч – это фронт. Серьезная сила, которая накачивается сегодня оружием современным, танками, артиллерией. Кто? Американцы! Правда? Не Берлин, у них нет этого. Американцы накачивают своим оружием, их инструктора готовят и против нас готовят следующий эшелон. Польский.

Разобьем польский эшелон – будет словацкий, чешский. После этого пойдут немцы, французы и все остальные, пока дело не дойдет до англосаксов. Они будут воевать не только до последнего украинца, но и до последнего поляка и последнего немца», – сказал генерал.

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