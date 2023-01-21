Российский генерал: Контакты с ЦРУ поддерживаются постоянно

Владимир Гладков.  
21.01.2023 00:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 105
 
Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российская разведка даже в условиях военного конфликта на Украине постоянно поддерживает контакты с ЦРУ.

Об этом в интервью каналу «Baltnews» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская разведка даже в условиях военного конфликта на Украине постоянно поддерживает контакты с ЦРУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если говорить о возможности встречи руководителя нашей разведки и руководителя ЦРУ, то она вполне реальна, контакты такие поддерживаются постоянно. Они не прерываются по понятным причинам, потому что возникают острые ситуации, которые на уровне МИДа, правительства очень сложно решать. И здесь уже вступают такие негласные консультации, когда сотрудники или руководители разведки на одном уже языке, без дипломатических условностей и без куртуазии говорят прямо.

Сейчас ситуация очень острая, США фактически втянулись в военные действия, если не прямо живой силой, то, во всяком случае, с техникой, со специалистами, с деньгами, средствами. Без этого участия уже давно бы киевский режим прекратил всякое сопротивление. А ситуация обостряется, ситуация, может быть, и грозит уже крахом Киеву. И чтобы в этой агонии не наделать глупостей со стороны Зеленского, полезна такая встреча», – сказал Решетников.

Под «глупостями» он имел в виду любое безумие, на которое способно загнанное в угол киевское руководство, вплоть до использования химоружия или «грязной бомбы».

«Мы помним все разговоры о «грязной бомбе», помним все разговоры, связанные с биолабораториями, использованием таких средств. Кое-что даже проявилось и в нашей операции вокруг Бахмута и Соледара, какие-то попытки использовать что-то типа химического оружия. Можно ожидать сейчас от Киева разные варианты. Они, например, прекратили обстреливать ЗАЭС, но это не означает, что она не может подвергнуться прямому удару.

Думаю, угроза этой «грязной бомбы» остаётся, они её из повестки не вычеркнули. Я считаю, что, может быть, только благодаря этим контактам с американцами по линии ЦРУ, мы доводим информацию, что мы можем сделать в ответ, и к чему это может привести, это как-то сдерживает», – объяснил бывший разведчик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть