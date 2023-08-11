Российский генерал: «Мне непонятно, что такое спецоперация»

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В России за годы так называемых реформ уничтожены несколько авиационных училищ, которые сегодня нужно срочно восстанавливать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий авиацией Московского округа ВВС и ПВО, бывший командующим 16-й воздушной армией, заслуженный военный летчик РФ генерал-лейтенант Валерий Ретунский.

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Он не соглашается, что Россия ведет спецоперацию, а не войну.

«Как чёрта не малюй, он всё равно останется чёртом. Мне непонятно, что такое спецоперация. У нас любые военные операции всегда были специальными. Для себя я понял: это полномасштабные боевые действия большой интенсивности», – сказал Ретунский в интервью «Московскому комсомольцу».

Он пожаловался, что в России «лётные училища были уничтожены во времена, так называемых армейских реформ Сердюкова.

«Сейчас фактически работает лишь одно Краснодарское, ну, и его филиалы. И где брать мастеров воздушного боя – лётчиков 1-го класса? А кто такой лётчик 1-го класса? Это человек, прошедший обучение в училище 3-4 года, а затем еще столько же лет занимавшийся интенсивной подготовкой в строевых частях. Нужно порядка 800 часов налёта, чтобы подготовить бомбардировщика или истребителя, способного выполнять боевые задачи днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Для подготовки такого лётчика нужно от 6 до 8 лет. Только в этом случае мы получим хорошего воздушного бойца. И никак не раньше. А у нас работает всего одно училище. Я не думаю, что ежегодно оно выпускает хотя бы по 1500 человек. Раньше все профильные лётные училища – Кача, Ейск, Борисоглебск, Балашов и другие – набирали по 300 человек на курс, при этом выпускали только половину от первоначального набора», – говорит генерал.

По его мнению, потребность в летчиках у России намного больше, чем способен подготовить единственный оставшийся Краснодарский летный вуз с филиалами.

«У нас в бывших училищах – Борисоглебском, Тамбовском, Балашовском – сохранены летные учебные базы как филиалы Краснодарского высшего училища летчиков. Но, к сожалению, филиалы нельзя считать полноценными училищами. Они не в состоянии обеспечить тот цикл обучения, который могли предоставлять, когда были самостоятельными учебными вузами», – убежден летчик.

Он убежден, что должен быть не только увеличен набор курсантов в Краснодарское училище, но и в принципе расширена вся система лётного образования.

«Причем летные училища должны появиться не только в Европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке. У нас, к примеру, было уничтожено Барнаульское училище. Оно должно быть восстановлено. Иркутское инженерное тоже должно работать на полную мощность. Считаю, где-нибудь в Хабаровске нужно открыть новое лётное училище, чтобы люди могли учиться в своём регионе. Это особенно актуально в рамках тех задач, которые поставил Верховный главнокомандующий по созданию новой воздушной армии, а также ряда новых авиационных частей и соединений, в том числе восьми бомбардировочных авиационных полков и одного истребительного авиаполка», – резюмировал Ретунский.