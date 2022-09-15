Российский генерал: Нас отвлекают. ВСУ могут совершить бросок к Азовскому морю

15.09.2022  15:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Попытки ВСУ контратаковать на херсонском и криворожском направлениях могут быть отвлекающим для атаки на другом направлении.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки ВСУ контратаковать на херсонском и криворожском направлениях могут быть отвлекающим для атаки на...

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«Когда говорят, что снимают минные заграждения на Угледаре, мне кажется, это мера по обману противника, то есть нас. Может быть, я ошибаюсь. Когда идут отдельные контратаки на криворожском направлении, причем, приличным количеством, но они априори не дадут успеха, предельно понятно, что это не более, чем отвлекающий маневр. То же самое на херсонском направлении», – сказал генерал.

«Я, когда сел над картой, – прекрасно понимаю, что бы я сделал, я бы разрезал группировку на две части по запорожскому направлению, вышел бы к морю Азовскому и начал бы расширять коридор. Выйдя к Азовскому морю, подтянув туда средства поражения, вполне хватит дальности до Крымского моста.

Если хватит дальности до Крымского моста, будет поставлена под сомнение стабильность снабжения группировки, которая находится в Херсоне, на криворожском направлении, на николаевском, на всем остальном», – заявил Гурулев.

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