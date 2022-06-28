Российский генерал назвал лучшее решение проблемы западного оружия на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Европе осознают, что задачи и цели СВО на Украине будут доведены Россией до конца.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил бывший командующий 58-ой общевойсковой армией, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа член комитета по обороне Госдумы Виктор Гурулёв.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, несмотря на заявления украинской стороны, говорить сегодня о каких-либо успехах ВСУ на фронте не приходится, поскольку российские военные на Донецком направлении методично перемалывают украинские войска.

«Это понимаем мы, и это понимают лидеры европейских стран, которые знают, что заявленные Москвой процессы денацификации и демилитаризации Украины будут доведены до конца», – сказал депутат «Независимой газете».

При этом он считает, что с предстоящего саммита НАТО следует ожидать значимых новостей, связанных с Украиной.

«Новости, безусловно, будут, но для Москвы это сюрпризом не станет. Разумеется, нельзя недооценивать оружие, которое будет поставляться Украине. Оно сработает против наших ребят. Поэтому мы должны внимательно отнестись к саммиту, чтобы поступившая информация послужила основой для принятия верных решений», – подчеркнул Гурулёв.

При этом лучшим решением этой проблемы он назвал уничтожение направляемого Западом оружия еще в процессе доставки.