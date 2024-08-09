Российский генерал о Курской области: Быстро выгнать не получится

Ситуация в Курской области к утру пятницы стабилизировалась, дальнейшее наступление ВСУ удалось остановить, однако враг на некоторых участках «продвинулся на глубину до 20 км», отмечает обозреватель Юрий Подоляка.

Быстро выдавить группировку ВСУ из Курской области не получится, признал депутат Госдумы генерал армии Андрей Гурулев.

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«Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ, быстренько выгнать их не получится. Да, противник пока остановлен, но это не значит, что там тишина, там идут серьёзные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно. Если говорить о целях и задачах ВСУ, то они все ещё не ясны», – сказал Гурулев накануне в эфире.

Обозреватель Александр Зимовский, ссылаясь на разговор с российскими военными, публикует прогноз: «в Судже с вероятностью 98 процентов будем драться с хохлами, как ХАМАС с ЦАХАЛом в Газе».

По данным Зимовского, штурмовые подразделения и разведчики ВСУ вошли в западную и юго-западную часть Суджи. Российские войска удерживают за собой район жд-вокзала и станции Суджа.

«Противник продолжает подтягивать резервы и оборудовать позиции на занятой приграничной территории. Разведкой фиксируется скопление сил и средств ВСУ еще в нескольких местах на границе с Сумской областью Украины», – предостерегает канал Wargonzo военкора Семена Пегова.

Политик Олег Царев призывает не винить в сложившемся кризисе руководство Генштаба РФ.

«Неожиданно для себя выступлю адвокатом Герасимова. Задачи идти в наступление стоят. Выполнять их нечем. Мобилизацию не объявляют. Политический вопрос. Беспилотники клепают по 4 тысячи штук в день по госзаказу на одной частоте, которая давно блокируется украинским РЭБ. Что тут сделаешь?».

Ещё более резко высказывается член Совета по правам человека Марина Ахмедова, критикующая блогеров за распространение панических настроений.

«Ничего, кроме презрения, я к их авторам, рассказывающим о том, что ВСУ в Судже и требующих прижать военное руководство к ногтю, я не испытываю. Вы кто такие? Идите на войну, если знаете как лучше. Вы кто такие, чтобы сидя дома, зарабатывая трафик, пугая людей, разводя панику, рушить страну? Вы мужчины? Идите на войну. У нас у всех после выхода из Харькова уже должен быть иммунитет к таким событиям. Да, тяжело – из-за местных жителей, которые, как это говорят, за туманом войны. Вчера я довольно долго разговаривала с мужем убитой беременной. Да, слишком тяжело. Но у него есть достоинство и выдержка, несмотря ни на что, в отличие от паникеров, работающих в общем-то на свои интересы – трафик, реклама. Или на Украину? Идите на войну, если лучше знаете как. Стыдно мужчине завывать с дивана. Либо закройте фонтан. Все это мало похоже на любовь к родине. Да, конечно, виновные должны ответить. И, кажется, мы весь 24-й видели, как они отвечали. Мы не можем знать, кто виноват, а кто нет и виноват ли. Это знают те, кому положено знать».