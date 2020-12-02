Российский генерал опасается турецкого спецназа в Карабахе

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

В Нагорном Карабахе появились турецкие военнослужащие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Ссылаясь на опубликованные Telegram-каналом «Голос Турции» (считается связанным с турецкими спецслужбами) снимки, издание пишет, что турецкие военные уже действуют в Карабахе в качестве саперов. Также предполагается, что это «отряд спецназа SAS».

При этом ранее в Турции на политическом уровне в ускоренном порядке были приняты решения о направлении турецких военных в Азербайджан, а 22 ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что туда отправятся подразделения сухопутных войск Турции.

«Где есть пехота, там элитный спецназ всегда может затесаться», – заявил «НГ» генерал-лейтенант запаса Юрий Неткачев, который служил в должности замкомандующего Группы российских войск в Закавказье и был негласным министром обороны в правительстве Аджарии, которое после распада СССР находилось в оппозиции к официальному Тбилиси.

«Я по опыту Сухуми знаю, какую роль может сыграть спецназ в дестабилизации обстановки, решении политических вопросов в сепаратистском регионе. Тогда против Абашидзе действовал спецназ Саакашвили. Сейчас Алиева в Баку негласно поддерживает турецкий спецназ», – говорит генерал.

По его мнению, цель Турции – вытеснить Россию из Карабаха и всего Закавказья.

«Это можно сделать с участием турецких ССО путем диверсий, настраивания местного населения против российских миротворцев и т.д.», – отмечает собеседник издания.

Он напомнил, что до начала карабахской войны в Азербайджане прошли антироссийские манифестации, в которых население наряду с азербайджанскими флагами использовало турецкие.

«Сейчас тыловое снабжение группировки миротворческих сил в Карабахе осуществляется через территорию Азербайджана. Что характерно – российские автомобильные колонны идут по дорогам страны в сопровождении местной полиции и без символов РФ. По-моему, это сделано, чтобы не привлекать внимания местных, среди которых имеются не очень довольные действиями РФ», – резюмировал Неткачев.