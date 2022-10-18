Российский генерал: Поражается до 80% целей на Украине, «Калибры» не закончились, дальше – Нацбанк и похороны гривны

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Новости Украины

Российские удары по объектам на Украине осуществляются с результативностью под 80%, это считается успешным результатом. Вслед за энергетической инфраструктурой следует парализовать финансовую систему противника.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня планово идет стратегическая операция по нанесению поражения критически важных объектов. Конечно, там говорят: «ПВО сбивает». Ни одно оружие на сто процентов не бывает в цель. В любом варианте какой-то процент есть. Есть математическое ожидание процента поражения цели, которое считается. Военные понимают, о чем я говорю. Но если мы понимаем, что сегодня где-то порядка 70-80% доходит до цели, я вас уверяю, что это бесподобный результат. Мы про эту энергетику говорили тысячу раз. Вот сейчас потихоньку ее вышибают. Ее добьют. Свет погасят. Бесподобный удар по пункту управления всей энергетики Украины. Если военным языком называть. Я бы нанес удар еще по Центробанку с таким же успехом, чтобы у них больше деньги никуда не «плавали». Я бы ударил по монетному двору, на котором они свои гривны печатают с таким же успехом. Потому что они сегодня печатают, просто разгоняя инфляцию, им фиолетово, им надо просто раздать деньги, потому что чем-то надо платить. Они же, по сути, ничем не обеспечены. Туда надо (нанести удар – ред.), чтобы деньги кончились», – сказал генерал.

Он добавил, что следом нужно бить по пунктам управления железными дорогами.

«Можно, конечно, по станции колотить, рельсы перемалывать, но где-то же есть сервера. И на каждой железной дороге, в том числе, у нас, стоит вычислительный центр, который производит все управление, всеми движениями поездов. Из строя вывел, и дальше пускай вручную. Помните, как раньше с паровозом, с флажком, с фонарем? Это тоже вариант конечно, но он крайне неэффективный. Вот эти моменты сегодня радуют и очень хочется, чтобы все это наращивалось», – предложил Гурулев.

Он отверг данные украинской пропаганды об иссякающих запасов снарядов и ракет у России.

«Снаряды у нас есть. Калибры, по словам хохлов, у нас закончились ещё в марте, потом в апреле, мае, июне, вот и октябрь, до сих пор летают. Радует, что всё идёт по единому замыслу и плану. Сегодня, кстати, «Герани» в Киев прилетели, спутники наши сверху всю систему ПВО вскрыли, таким образом, очередные цели выявили», – отметил Гурулёв.

Он призвал не торопить армию с наступлением.

«С нашим контрударом торопиться не надо. Есть условия перехода в контрудар, они прозрачны – надо уничтожить резервы противника, должны быть созданы ударные группировки, это требует времени. Также надо завершить операцию по поражению критически важных объектов. После этого мы стратегическую инициативу перехватим, с умом надо все просчитать, переходить в наступление», – объяснил генерал.