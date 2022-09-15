Российский генерал предложил полностью обесточить Украину

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Новости Украины

России необходимо полностью уничтожить энергетику Украины, а также ее предприятия оборонпрома, которые до сих пор продолжают работать.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гурулева, уже через пару недель после того, как вся Украина окажется в темноте, Россия добьется желаемого результата.

«Коли наращивается система поставок оружия Украине, коли до сих пор работают заводы по ремонту и выпуску военной техники в основных промышленных центрах – в Киеве, Днепропетровске, том же Харькове, несмотря на удары, во Львове – знаменитый бронетанковый завод, он живой. Надо по нормальному спланировать и провести стратегическую операцию по нанесению поражения критически важным объектам. Причем не надо распыляться, надо громить последовательно. Это не одного дня дело. Во-первых, надо спланировать нормально, во-вторых, понять, что мы хотим. Мы хотим обездвижить всю Украину. Очень был неплохой удар и достойный по выведению объектов энергоснабжения. Причем, если всю Украину из энергоснабжения вывести, то через две недели мы получим шикарный эффект, я вас уверяю. При отсутствии электричества не будет ничего – ни транспорта, ни обеспечения любого», – заявил Гурулев.

При этом, мирным жителям, по мнению Гурулева, нужно оказать содействие по выезду из Украины на территорию РФ.