Российский генерал предложил пострелять по американским дронам во время учений

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У России есть возможность противодействовать разведывательным дронам США в Черном море, работающим в интересах Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

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«Мы в принципе можем участвовать в уничтожении беспилотных стратегических американских аппаратов, если они будут находиться в запретной зоне, которую мы объявили вокруг Крыма и Новороссийска, так как это – наши территориальные воды. Напомню, это всего-навсего 12 морских миль от линии максимального отлива, то есть от береговой черты. Дальше уже идёт исключительная экономическая зона. Она – 250 морских миль. В случае, если мы объявили эту зону запретной для полётов, ограничив там полеты воздушных судов иностранных государств в связи с безопасностью, а Global Hawk, несмотря на это, находится в этой запретной зоне, то мы имеем полное право для уничтожение этого объекта», – сказал Попов «Московскому комсомольцу».

Издание поинтересовалось, есть ли у России средства, чтобы противодействовать американцам с их Global Hawk, который работает на высоте 15 километров.

«Безусловно. По крайней мере, свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодействия мы обязаны включать. И размещать их надо не только на береговой черте, но и на наших сторожевых кораблях. На всех кораблях, которые выполняют боевое дежурство по патрулированию нашей исключительной экономической зоны», – считает генерал.

Он предлагает объявлять учения и анонсировать учебные запуски ракет и учебные стрельбы.

«А если будем стрелять в направлении Global Hawk и случайно его зацепим, ничего страшного, мы же предупреждали, что тут опасно, когда объявляли эту зону закрытой», – отметил собеседник «МК».

«Нужно эту зону сделать закрытой и постоянно пролонгировать это сообщение. Ведь мы закрыли на юге зону для полетов даже своих гражданских судов и собственные аэропорты, чтобы гарантированно обеспечить безопасность полетов в этом регионе. Там теперь летают только военные борты. Эти меры, считаю, необходимо расширить. Оповестить всех: того, кто попытается летать в зоне, которую мы обозначили закрытой для полетов из соображений безопасности, будет идентифицироваться нами как участник вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – резюмировал Попов.