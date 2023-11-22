Российский генерал признал, что ракеты из Армении могут оказаться на Украине

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Армения может передать вооруженным формированиям Украины ракеты, оставшиеся от СССР.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, в конце 1990-занимавшего должность заместителя командующего Группы российских войск в Закавказье и лично инспектировал многие военные, в том числе ракетные объекты в регионе.

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«Я разделяю озабоченность экспертов и СМИ тем, что так называемые «армянские» ОТРК «Точка-У» могут быть переданы ВСУ. То, что они слабо применялись на карабахском фронте, обусловлено тем, что в Армении не осталось военных специалистов по их эксплуатации. Но это совсем не значит, что украинские, а возможно, и западные спецы не смогут довести их до ума, чтобы применять против РФ», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он полагает, что ракеты могут быть доставлены на Украину из Армении двумя путями через Грузию: на замаскированных тяжелых трейлерах в фурах, по 4–6 единиц в каждой фуре, или по железной дороге Ереван–Поти – по маршруту, который сейчас используется для доставки в Армению 50 французских бронетранспортеров VAB Bastion.

«Эта бронетехника была изначально предназначена для поставок ВСУ, однако Киев отказался от ее использования из-за проблем с неэффективной броней и слабым вооружением», – напомнил генерал.

Он обратил внимание, что поставки по Черному морю на Украину продолжаются.

«По данным Reuters, на сегодняшний день вот уже 151 судно воспользовалось украинским черноморским судоходным коридором через прибрежную Румынию и Турцию, чтобы вывезти и привезти грузы для нужд Украины (читай – ВСУ) с момента его создания в августе 2023 года. Тут, видимо, будет активно использоваться и армянский фактор», – убежден Неткачев.

Он отмечает, что СМИ пишут о скорых поставках для Армении по этим путям из Франции радаров ПВО, зенитных комплексов Mistral и тепловизоров. Взамен Ереван якобы должен освободиться от советско-российского вооружения, которое он «инкогнито» поставит в Украину.

«Вот такая формула взаимоотношений Еревана с Францией, США и НАТО нарисована сейчас», – резюмирует генерал.