Российский генерал призвал брать на вооружение опыт Второй чеченской

22.08.2022  17:05 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российское общество надо переводить в состояние понимания, что СВО проводится не только на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское общество надо переводить в состояние понимания, что СВО проводится не только на Украине....

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«Уже почти полгода прошло с начала СВО и пора уже с того состояния, когда мы вроде живём мирной жизнью, а где-то там идёт война, потихоньку выходить. Конечно, Дашу жалко [Дугину]), девчонка при памяти, сильная, образованная. Я уверен – найдут. К сожалению, Дашу не вернёшь», – сказал генерал.

«Второе, у нас, который день в Крыму «весело», то там беспилотники летают, то тут. Да, системы ПВО справляются, а никто не задумывался, что эту систему ПВО, мягко скажем, мониторят враги наши для чего-то более серьёзного? Причём эти беспилотники они летают не с Украины, они летают там в Крыму, то есть мы понимаем, что в Крыму куча диверсантов.

Такая же ситуация на Курской земле, в Белгородчине, в Воронежской. Я конечно понимаю, что курортный сезон, я сам ездил в Севастополь 10 дней назад. Я спокойно прошёл туда спокойно, обратно на своей машине, меня никто нигде не остановил.

У нас есть хороший опыт, мы прошли первую, вторую чеченскую кампанию. Система территорий, зон, блокпостов – мышь проскочить не могла никуда. Наверное, это надо начинать хотя бы в приграничных территориях и там, где у нас есть явные угрозы. Причём, когда все эти западные сумасшедшие объявляют Крым, что это территории Украины, и мы по ним будем стрелять», – резюмировал Гурулёв.

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