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Американским элитам кажется гениальной находкой воевать с Россией руками Украины, однако ошибка США в том, что они очень затянули этот процесс.

Об этом в интервью каналу «Baltnews» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США не в простой ситуации, а тут ещё Украина, тут ещё желание довести войну чужими руками с Россией до какого-то результата. Ведь это же самая настоящая операция, акция, к которой они готовились десятилетиями, чтобы воевать с Россией и добиваться результатов в отношении России, не используя свои военные силы и свою армию – воевать чужими руками. У них это вроде бы получилось, я бы сказал классная операция, но затянулось. И Россия в экономическом плане, как они ждали, пока не рухнула, держится, как они считают, и это затянулось. Сейчас надо думать, что делать дальше. Хорошо, 30 танков, 40 самолётов, но это же не решает ничего, а силы у этой прокси-армии США, которую мы называем ВСУ, они на исходе. А наши силы только приходят в сознанку, только начинается реальное формирование», – сказал генерал.

«Наконец-то начали ехать, а не запрягать?» – уточнила ведущая.

«Да. Считайте, почти год никак не могли прийти в себя и понять, в чём дело, и как воевать. Поэтому у США, у элиты очень сложная задача. Мы мало об этом говорим, может быть, много и не надо, чтобы не самоуспокаиваться», – рассказал Решетников.