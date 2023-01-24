Российский генерал: Учились воевать с боевиками, а на Украине столкнулись с современной армией

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Ошибкой военного руководства России постсоветского периода было мнение, что у РФ нет внешних врагов, поэтому ей нужна компактная и мобильная армия, заточенная на борьбу с боевиками.

Об этом в интервью изданию «Свободная Пресса» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать словами тогдашнего начальника Генерального штаба, Макаров, такой был, Николай Егорович, который задавал концепцию создания новой армии Российской Федерации. Что она должна быть небольшая, компактная, мобильная, которая могла бы успешно воевать с вооруженными отрядами боевиков по периметру границ бывшего Советского Союза. Вот такую армию мы строили.

«У нас не было серьезных геополитических противников по взглядам тогдашнего военного руководства, и серьезная армия нам особо не нужна была. У нас же даже тема учений – мы все время воевали с террористами непонятными, которые то дом какой-то захватили, то какой-то населенный пункт. Даже двусторонние учения – то спецназ изображает террористов, а десантники освобождают этот населенный пункт, то наоборот. Мы даже не готовились к войне с серьезным геополитическим противником, даже на учениях. Тем более, с армией, равной нам по силам. А оказалось, что вооруженные силы Украины – это не боевики никакие, это армия, современная европейская армия, которую целенаправленно в течение восьми лет готовили к войне с Россией», – заявил Соболев.