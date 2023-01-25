Российский генерал: Украина готовит масштабное наступление

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Украинские вооруженные формирования при поддержке Запада продолжают готовиться к наступлению, о чем свидетельствует номенклатура вооружений, которое планируется передать Киеву в ближайшее время.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные эксперты.

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Так, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев обращает внимание, что новые пакеты военной помощи Запада Украине включают много бронетранспортеров, БМП и танков (в общей совокупности – до 500–600 единиц). Кроме этого, поставить планируется минные тралы, другую инженерную технику, которая способна проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях.

«Все это говорит о том, что ВСУ готовят масштабное наступление. А немалое количество бронетехники и, возможно, боевой авиации из стран НАТО при определенных условиях сможет повысить мобильность украинских войск, позволив им проводить фланговые рейды, охваты, высадки десантов на оперативную глубину», – предупреждает Неткачев в комментарии «Независимой газете».

В свою очередь военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин рассказал, какие контрмеры может предпринять Россия в ответ на украинское наступление.

«Такие действия Россия может упредить, начав собственное активное наступление и дальнейшее уничтожение критических важной инфраструктуры противника, в том числе с белорусского направления, как это уже было в феврале-марте 2022 года. Видимо, предвидя такие события, Украина продолжает и военно-дипломатическую игру с союзниками России, пытаясь оставить ее в одиночестве. Именно так можно расценивать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении», – отметил аналитик.

Впрочем, он полагает, что оторвать Белоруссию от России у Киева не получится.

«Белорусский президент не раз заявлял о том, что угрозы Союзному государству исходят и от Украины. Поэтому Россия и Белоруссия объединяют свои усилия для совместного обеспечения безопасности своих границ, организуют военные маневры и обучение частей и подразделений региональной группировки войск Союзного государства», – резюмировал Шульгин.