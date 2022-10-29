Российский генерал уверяет, что для встречи авианосцев США всё готово

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Россия все время готовилась к прямому столкновению с блоком НАТО и США, рассчитав все риски, а потому «МиГ-31» прилетели в Белоруссию совсем не для Украины.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, справятся ли ВС РФ в случае прямого боестолкновения с НАТО, генерал ответил однозначно.

«Справимся. Мы же готовились к войне с НАТО. Те силы, которые сегодня развернуты, начиная со 101-й дивизии (в Румынии – ред.), она здоровая, там у них под восемнадцать тысяч народу, но там не очень как бы тяжелое вооружение. Те силы, которые развертываются в Прибалтике – это не более чем силы сдерживания на данном этапе, чтобы мы какую-то группировку держали там на их границах. Сегодня не актуальна тема по Прибалтике – только, если не будет угрозы Калининграду. Если будет угроза Калининграду, тогда она будет более чем актуальна, и нам придется там работать в любом варианте. А те силы, которые сегодня находятся на рубежах, то, что мы говорим – то, что находится возле Белоруссии, десант Белоруссии сдержит сам, даже без нас», – заявил Гурулев.

Он отметил, что американские авианосцы, которыми все время пугают в Вашингтоне, не смогут ничего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».

«Другой вопрос, что это коснется не только дивизии. Первое – это воздушные удары, группировка авиации, группировка ракетных войск. «Томагавки» у них в основном морского базирования. Против них есть очень хорошая вещь – это «Кинжал». Потому что любой кинжал – это корыто натовское сразу с ходу потопит, причем гарантированно. Они это прекрасно понимают. Не просто так «МиГ-31» прилетели в Белоруссию. Они не для Украины прилетели, я вас уверяю. Это как раз на корабельные ударные группировки противника, которые с ракетами «Томагавк». То же самое, находятся наши «МиГи» в Сирии. Знаем об этом? Знаем. Тоже с «Кинжалами». В Средиземноморье их корабельные группировки. И когда какой-то там балбес из Америки кричит, что мы свои авианосцы готовы против России. Это такая жирная цель, по которой промахнуться крайне тяжело. Туда прилетит, и это корыто радостно утонет, и никогда его оттуда не отковыряют. Натовцы никакими сухопутными войсками никогда не полезут в атаку, как обычно ходим мы», – подчеркнул генерал.