Российский генерал: Уже в конце месяца танки НАТО будут готовы воевать на Украине

Олег Кравцов.  
01.02.2023 10:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Уже очень скоро на поставленных ВСУ танках западного образца могут появиться украинские экипажи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.


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Он считает, что экипажи танков и бронемашин, которые освоили советские образцы бронетехники, немецкие и американские аналоги «научатся эксплуатировать за три дня».

Согласен с таким мнением и генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

«Доподготовка танковых экипажей ВСУ под стандарты альянса на полигонах НАТО может пройти очень быстро. Не исключаю, что такие экипажи в составе ударных танковых подразделений появятся в ВСУ уже к концу февраля 2023 года.

Все они с англосакскими и немецкими танками и БМП войдут в состав сформированных в Украине трех новых армейских корпусов, предназначенных для возможного генерального наступления против российских войск, действующих в зоне СВО», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он обратил внимание, что сейчас на линии боевого соприкосновения бронетехники и танков ВСУ очень мало, в основном действуют подразделения теробороны и ДРГ.

«Основные наступательные силы ВСУ пока в резерве. При этом их ДРГ предпринимают регулярные попытки разведки боем на Херсонском и Запорожском направлениях», – добавил генерал.

Кроме того, Неткачев считает, что в возможном наступлении ВСУ вместе с бронетехникой и авиацией, поставки которой обсуждаются, главную скрипку могут сыграть беспилотные ударные и разведывательные летательные аппараты.

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