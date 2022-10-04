Российский генерал: В наступлении ВСУ участвует 5 тысяч поляков

04.10.2022  15:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В наступлении ВСУ участвует около 5 тысяч польских наёмников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В наступлении ВСУ участвует около 5 тысяч польских наёмников. Об этом в эфире телеканала...

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«В чём сложность? Подходят резервы, причём резервы не украинские. По нашим разведданным последним подходит 5 тысяч поляков, довольно серьёзно, с одной стороны. С другой, что радует? Если поляки, уже румыны и все остальные, значит тот мобресурс, который был, он потихоньку начинает выдыхаться», – сказал Гурулёв.

А представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, как фиксируют радиоперехваты, команды украинцам отдают иностранные командиры.

«Достаточно послушать и переговоры, и принятие решений вдоль Запорожской линии боевого соприкосновения, напомню, она порядка 140 километров, команды дают только британцы, затем идут американцы, ниже канадцы, поляки, галицаи, выходцы Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, потом уже запорожцев кидают.

В переговорах их называют не иначе, как мясо. Дайте мясо, привезите мясо. Это те реалии, которые знают сами жители Запорожья, сегодня временно оккупированного», – сообщил Рогов.

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