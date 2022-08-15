Российский генерал: ВСУ не исчерпали мобилизационный ресурс и не утратили боеспособность

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Новости Украины

С 24 февраля украинские потери составили порядка 100 тысяч человек. Тем не менее эти потери пока не стали критичными для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«По моим подсчетам, общее количество потерь (санитарные и безвозвратные), которые украинские войска понесли в ходе боев, составляет более 100 тыс. военнослужащих. При этом около 40% из этого числа – безвозвратные потери. Но я бы воздержался от утверждений, что ВСУ от этого значительно потеряли свою боеспособность, как это хотят представить некоторые российские эксперты», – сказал Неткачев «Независимой газете».

По его словам, подразделения теряют боеспособность, когда общее количество потерь в них больше 50%.

«Если предположить, что сейчас штатная численность ВСУ около 700 тыс. штыков, то их общие потери составили около 15%. Это не критично и говорит о способности большинства соединений ВСУ упорно сражаться. Что они сейчас и демонстрируют в Донбассе и на юге Украины, ожесточенно препятствуя наступлению российских войск», – говорит генерал.

Он также отмечает, что на Украине «далеко не исчерпан запас мобилизационных ресурсов».

«По официальным статистическим данным на 2013 год, в стране проживали около 15 млн мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. События 2014 года, а также начало СВО, конечно, внесли коррективы в эти цифры. Но не ошибусь, если скажу, что мобилизационный потенциал мужчин на Украине в возрасте от 18 до 60 лет – на уровне как минимум 5 млн человек», – считает собеседник газеты.

Эксперт прогнозирует, что сопротивление Украины, которое поддерживает НАТО, может быть еще долгим.

«И видимо, поэтому Зеленский не идет на переговоры», – предполагает Неткачев.