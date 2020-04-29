Российский генерал: Вынуждены принимать меры – войска НАТО все ближе

29.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Доля современных вооружений, позволяющих гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в российской армии сегодня составляет 82%.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил председатель комитета Госдумы по обороне, командующий воздушно-десантными войсками (2009–2016), генерал-полковник Владимир Шаманов, отвечая на вопрос об оценке нынешнего уровня оснащенности и боеспособности российской армии.

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«На фоне растущей неопределенности в развитии военно-политической обстановки в мире происходит постоянная эволюция угроз и вызовов военной безопасности России. Войска НАТО сегодня стоят на тех же границах, что и германский вермахт в июне 1941 года. Так чему же удивляться, что мы не хотим повторения трагедии и принимаем превентивные меры?

Так, доля современных образцов вооружения в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах сегодня составляет 82%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору в ответном ударе. Задачи неядерного сдерживания решаются за счет быстрого роста систем отечественного высокоточного оружия. Продолжаются испытания гиперзвукового оружия», – отметил генерал.

По его словам, за счет выполнения гособоронзаказа доля современного вооружения в войсках к концу текущего года будет доведена до 70%.

Собеседник издания говорит, что пока сложно прогнозировать, смогут ли экономические проблемы, связанные с коронавирусным карантином, привести к снижению оборонных расходов.

«Все будет зависеть от глубины и степени негативного влияния на экономику последствий эпидемии. Но я думаю, что даже если ради сохранения жизни наших людей будут скорректированы оборонные расходы, обороноспособность точно не пострадает. Так как благодаря ранее принятым мерам и уже совершенному рывку мы имеем высокий процент современных и модернизированных образцов вооружения и техники во всех видах и родах наших войск. Хотя и успокаиваться нельзя. Не зря ведь говорят: стоящего сначала догоняют, а потом перегоняют», – подчеркнул десантник.