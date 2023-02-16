Российский генерал: Ядерное оружие гарантированно уничтожит любой украинский мост или тоннель

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока нет необходимости в применении ядерного оружия российской армией на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих, капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков, служивший на подлодках Северного флота.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он отметил, что тема, связанная с оснащением российских кораблей и подводных лодок ядерным оружием, всегда была самой большой тайной в нашем ВМФ России, и не исключает, что сегодня, когда отношения между НАТО и Россией обострились до предела, «корабли могли выйти в море, имея на борту тактическое ядерное оружие»

«Что касается возможных носителей ТЯО, то в свое время на борту подводных лодок были так называемые «толстые» (655-мм) торпеды, которые были способны нести ядерный боезаряд ориентировочной мощностью до двух килотонн. Это в семь-восемь раз меньше, чем мощность заряда американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Носителем ТЯО может быть практически любая крылатая ракета, которая размещается как на подводных, так и на надводных кораблях. Речь идет и об устаревших «Гранитах», у которых заявленная мощность ядерного боеприпаса примерно 500 килотонн, и об «Искандерах», «Калибрах», «Бастионах». И, естественно, о размещении ТЯО на «Цирконах» и «Кинжалах» и им подобных. Но еще раз хочу подчеркнуть, вопрос снабжения кораблей ядерным оружием всегда был большой тайной», – сказал эксперт «независимой газете».

При этом он не видит необходимости применения тактического ядерного оружия с морских средств базирования на черноморском театре боевых действий.

«Сейчас нет открытой информации о наличии подобных боеприпасов на складах Черноморского флота», – добавил Шведков.

Он полагает, что ВС РФ при необходимости могут применить ядерное оружие с суши – с различных наземных ракетных комплексов или с авиации.

«Ракета с ТЯО способна гарантированно вывести из строя любой мост через Днепр или другие реки, через которые проходят стратегические логистические маршруты снабжения украинской армии. Тактическое ядерное оружие способно с вероятностью в 100% уничтожить любой полигон, военный завод, тоннель, склад с вооружениями, электростанцию, нефтеперерабатывающее предприятие и другие объекты критически важной инфраструктуры противника», – в свою очередь заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

При этом политолог Сергей Михеев уверен, что в Киеве недооценивают прогнозы относительно перерастания конфликта в ядерный.

«Америка ради Украины не пойдет ядерной войной против России. Все ограничится театром военных действий в Украине. В этом случае будет выжжена вся ее центральная и южная части, возможно, и западная. Да, у РФ будут проблемы, но останется огромная территория до Тихого океана с немереным количеством ресурсов. У Украины нет стратегической глубины. А у России она есть», – отметил Михеев.