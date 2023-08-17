«Российский Генштаб подставил страну и президента» – Сатановский

Контактировавшие с Россией украинские элиты, агенты и прочие информаторы обманули Москву накануне СВО.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сатановского, ответ на то, почему так получилось, должно дать руководство Генштаба РФ.

«Вот так подставиться и подставить армию и всю страну, потерять столько людей на этом безумии, продемонстрировать такую неспособность совершить все то, чего от нашей армии ожидали. Это надо было суметь. Но это вопрос не в воздух и не к Шойгу, а непосредственно к начальнику Генштаба, которого, конечно, было бы хорошо спросить: Валерий Васильевич, в данном случае я имею в виду Герасимова, это у вас там чего было? Это вы так все, мужики, лоханулись дико на уровне генералитета или это предательство?

Или оказалось, что вас так надули, как дешевых фраеров, ваши контакты в украинском генералитете, украинском руководстве? Понятно, что подставили они и страну, и президента, и всех на свете. И вместо легкого маршевого, прогулочным шагом захода, точечного», – сказал эксперт.