Предоставление Киеву западной авиации несёт угрозу не столько непосредственно военным, сколько мирным жителям на территории РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам по себе самолёт, конечно, мы собьём, но это даёт им возможность использовать ракеты воздух-земля до 500 км дальности, и эти ракеты они на МиГ подвесить не могут, потому что это единая система с самолётом, наведения и прочего, а на F-16 – пожалуйста.

И поскольку мы знаем, что эти нелюди не остановятся ни перед чем и совершенно спокойно могут начать наносить удары по мирным городам на территории РФ, даже которые в их понятии территории РФ… В принципе, уже и сейчас Курск под угрозой, 160-клометровая ракета поставлена, уже непосредственно Курск, Северный Крым под угрозой», – сказал эксперт.