«Российский глубокий тыл скоро будет под угрозой ракетных ударов» – эксперт
Предоставление Киеву западной авиации несёт угрозу не столько непосредственно военным, сколько мирным жителям на территории РФ.
Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сам по себе самолёт, конечно, мы собьём, но это даёт им возможность использовать ракеты воздух-земля до 500 км дальности, и эти ракеты они на МиГ подвесить не могут, потому что это единая система с самолётом, наведения и прочего, а на F-16 – пожалуйста.
И поскольку мы знаем, что эти нелюди не остановятся ни перед чем и совершенно спокойно могут начать наносить удары по мирным городам на территории РФ, даже которые в их понятии территории РФ… В принципе, уже и сейчас Курск под угрозой, 160-клометровая ракета поставлена, уже непосредственно Курск, Северный Крым под угрозой», – сказал эксперт.
Ведущий напомнил об ударах по «Энгельсу» и прочих спецоперациях Киева.
«Беспилотник – это один уровень угрозы, а летящие ракеты – другой. И они сейчас что на 23 – 24-е в наглую обещают? Запад это обещает осторожно. Но Служба внешней разведки России заявила, что по их данным около 60 террористов, понятно, откуда их взяли, подготовлены американскими инструкторами на территории Сирии «для чего-то». Для чего?
Будем надеяться, что наши службы сработают надёжно, и мы с вами будем прикрыты в городах и на объектах», – прокомментировал Фатигаров.
Спасибо!
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