Российский город на границе с Украиной подвергся колоссальному риску заражения

08.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму под угрозу заражения коронавирусом попал фактически весь город Армянск, который находится на границе с Украиной.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Женщина вернулась из Москвы, работала в Москве, ее брат с гипертоническим кризом попал в больницу города Армянска, пролежал там, контактировал максимально с больными, с врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница города Армянска находится…

Если тест подтвердится, то придется принимать радикальные меры. Сотрудники больницы ходили и общались все это время, когда находился больной внутри, возвращались по домам. То есть возможность распространения инфекции колоссальная была», – заявил Аксенов.

По словам главы Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, сегодня на всех входах и выходах из больницы выставлены сотрудники полиции и Росгвардии, больных из Армянска временно будут обслуживать поликлиники Красноперекопска и Джанкоя.

«Сегодня нами принято решение о том, что армянская больница уходит в обсервацию ввиду того, что такое большое количество лиц, а это 124 человека – это пациенты этой больницы, это медицинские работники, которые так или иначе сталкивались с данным заболевшим, должны быть помещены в обсервацию внутри больницы. Перемещать их в евпаторийский обсерватор нет смысла и физической возможности забивать обсерватор. Поэтому принято решение, что обсерватор будет развернут на базе армянской больницы», – отметила Пеньковская.