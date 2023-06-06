Российский город ушел под воду. Командование ВСУ: «Мы к этому готовились»

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Масштабы наводнения, вызванного разрушением ГЭС в Новой Каховке, растут.

Как свидетельствуют видео в соцсетях, город покрылся водой, а вниз по течению Днепра плывут жилые дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украина традиционно обвиняет в случившемся Россию. Впрочем, в украинских соцсетях еще в прошлом году радовались ударам ВСУ по Каховской дамбе.

Киевский тг-канал «Резидент» рассказал, чего добивается Киев вбросами о причастности русских к подрыву.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента дал указание всем своим ЛОМам и тг каналам разгонять нарратив о специальном подрыве Каховской ГЭС русскими. На Банковой хотят добиться двух целей: во-первых, сместить с ВСУ ответственность за обстрелы ГЭС, которые нарушили конструкцию, и, во-вторых, сформировать из России образ террориста. В сеть специально выбрасываются старые видео, ударов HIMARS, чтобы показать сознательный подрыв плотины», – обращает внимание «Резидент».

Примечательно, что американская газета «Вашингтон пост» ранее писала, что командование ВСУ задумывалось над уничтожением Каховской дамбы.

«…Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы, деревни. Испытание прошло успешно, сказал Ковальчук…», – говорилось в публикации газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся украинской диверсией.

«Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», – заявил он сегодня журналистам.

По его словам, причиной диверсии стали украинские неудачи на фронте.

«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», – добавил Песков.

Украинское военное командование считает, что на планы контрнаступления ВСУ разрушение ГЭС не повлияет.

«Насчет препятствования нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды», – заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военный обозреватель Борис Рожин пишет, что передовые отряды ВС РФ, действовавшие на островах в районе Херсона, отводят, как и ДРГ ВСУ.

«Пока до конца неясно, насколько сильно затопит все эти острова, так что меры предосторожности полностью логичны. Основные наши позиции заблаговременно строились в глубине территории (с учетом как раз возможного подрыва ВСУ Каховской ГЭС, что обсуждалось еще во время отхода из Херсона), а не на берегу, так что они не сильно пострадают. Здесь расчет наших штабистов полностью оправдался. Напомню, что их в прошлом году критиковали за то, что они основные позиции строили в глубине территории, а не на самом побережье. Если бы закреплялись как можно ближе к берегу, то тогда сейчас часть этих усилий вылетела бы в трубу. Но часть предполья и минных полей очевидно пострадает, так что придется предпринимать дополнительные меры по оборудованию местности для обороны после стабилизации потока воды и получения ясности о потенциальных участках, где противник может попробовать закидывать ДРГ. Но это решаемые задачи, хотя они и потребуют дополнительного времени и ресурсов», – пишет Рожин.

Скачок подъема уровня воды в Каховском водохранилище на мониторинговых ресурсах.