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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделениям ВСУ минувшей ночью удалось достичь первого рубежа укреплений (т.н. линии Суровикина), однако силы противника были уничтожены.

«Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», – утверждает Балицкий.

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Он признаёт, что «ситуация, безусловно, напряженная» – «противник своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону».

Канал добровольческих батальонов «Шторм.Осетия» и «Алания», сообщает, что сейчас всё внимание приковано к посёлку Работино, за который «идут тяжелейшие кровопролитные бои» – российским войскам пришлось отступить на юг села.

«Враг атакует и восточнее, до направления на Малую Токмачку, по нему работает наша авиация, помогая войскам на земле. К ночи наши силы вскрыли переброску колонны из 82 единиц бронетехники ВСУ к Орехову, возможен удар на Вербовое, в радиоперехватах слышна иностранная речь», – говорится в сообщении.

Канал 1430 полка мобилизованных из Москвы уточняет, что большая часть Работина превращена в руины в ходе боевых действий.

«Той самой школы, вывешенным флагом на которой так хвалились укроСМИ, уже нет, как и флага там, и ВСУ… Бои в этом районе продолжаются все три последних месяца, с начала так долго обещаемого контрнаступления врага — и с тех пор дальше Работино бравые хлопцы, обещавшие к августу вернуть себе Крым, так и не прошли… Ночью по скоплениям бронетехники и живой силы противника, работала российская авиация, уничтожая противника ФАБ-500. В ходе ожесточенных боев противник был отброшен от Новопрокоповки. На рубеже Нестерянка-Копани идут бои, на данный момент продвижения у ВСУ нет», – сообщает канал мобилизованных из Москвы.

В ближайшее время ВСУ продолжат остервенелые попытки прорыва фронта, прогнозирует канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Продолжается бешеный натиск нациста на наши позиции в посёлке Работино — хохол пошёл во-банк. Бросил в бой всё ,что есть в наличие. Наши парни стоят и отбивают все атаки. Очень помогает в сдерживании вражины активная работа ВКС и артиллерии. Но нацист будет переть до конца: Джейк Салливан недавно тайно виделся с Зеленским, которого убедил, что нужно ввести в бой последние резервы и форсировать решающий успех на юге», – говорится в сообщении.