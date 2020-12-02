Российский «имперский пылесос» оставляет Украину без квалифицированных кадров

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия постепенно вытягивает к себе лучшие кадры из бывших имперских окраин. Население Украины, Белоруссии, Прибалтики и Средней Азии активно переезжает не только в Москву, но и на Дальний Восток, и уже через два-три поколения становится российскими патриотами.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, сейчас происходит достаточно выгодный для России процесс. Если раньше имперский пылесос в Москву высасывал только определенные группы кадров, даже не всегда интеллектуальных, а зачастую просто культурную или еще какую-то, то есть людей, которые делали карьеру в узком спектре областей, то сейчас он миллионами высасывает вообще любые квалифицированные кадры.

С Украины, сейчас тот же процесс начался в Белоруссии, Прибалтики уже, кстати, едут массово, в том числе и на Дальний Восток, про Среднюю Азию я просто не говорю. То есть сейчас Россия комплектуется, по сути дела, лучшими кадрами с имперских окраин.

Происходит процесс наоборот – если раньше она посылала кадры на имперские окраины, то сейчас она их оттуда получает назад. Причем я уже не говорю, что украинцы и белорусы, какими бы они не были, даже если на всю голову майданутыми, то во втором поколении это уже русские патриоты. В третьем, четвертом, пятом поколении любые узбеки, таджики, киргизы тоже перемешиваются и тоже становятся русскими, только с иностранными фамилиями», – заявил Ищенко.