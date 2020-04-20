Российский истребитель пощекотал нервы американским пилотам

20.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские летчики в Средиземном море дважды за день испугали американских пилотов. Так, вчера российский Су-35 в течение полутора часов перехватывал американского разведчика Р-8А и дважды пролетел слишком близко.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В одном из случаев российский истребитель пролетел всего в семи метрах от американского разведчика, что пилоты США назвали «непрофессиональным».

«Второй перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный из-за проводимого высокоскоростного маневра Су-35, который уменьшил расстояние до самолета в пределах 25 футов, прямо перед P-8A, подвергая американский самолет к риску турбулентности и реактивного выхлопа. В ответ P-8A, который работал на постоянной высоте и скорости полета, снизился, чтобы создать разделение и обеспечить безопасность обоих самолетов», говорится в сообщении.

В 6-м флоте также пожаловались, что подобное сближение также произошло и 15 апреля.

«Этот инцидент последовал за взаимодействием 15 апреля 2020 года над теми же водами, где российский Су-35 летел в обратном направлении в пределах 25 футов от американского P-8A», – сообщили американцы.