Российский командующий посадил Силы спецопераций ВСУ в огромную лужу

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 14:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов жив, здоров и присутствует на Коллегии с министром обороны Сергеем Шойгу, хотя украинские сводки его «похоронили».

Кадры с командующим ЧФ были показаны во время трансляции вступительного слова главы Минобороы РФ Сергея Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов жив, здоров и присутствует на Коллегии с министром обороны...

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Ранее украинская пропаганда со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ заявляла о гибели Соколова в результате недавнего удара по штабу ЧФ в Севастополе.

«После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них – командующий ЧФ РФ», – убеждали на Украине.

В официальной же информации от Минобороны РФ значился один пропавший без вести.
Тем временем, Шойгу в своем вступительном слове отметил, что Украина только с начала сентября потеряла более 17 тысяч личного состава и 2,7 тысячи единиц техники.

«В том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер», – сообщил министр.

По его словам, за это время российским войскам удалось серьезно расширить зону контроля на Купянском направлении.

«США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», – добавил Шойгу.

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