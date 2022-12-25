Российский комбриг объяснил, почему репортажи военкоров необъективны

Военные корреспонденты, как правило, транслируют картинку из окопов глазами простых солдат, тогда как объективной ситуацией фактически владеет только командование, которое имеет представление о положении дел на всём вверенном участке фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала отметила, что многие в Москве и в эфирах говорят, что командование совершенно оторвано от земли и не знает, что происходит на фронтах.

«Отчасти правы, отчасти неправы. Ситуация в чём заключается? Генералы объезжают позиции. Ему там не надо быть, но когда понимает, что командиры или ещё кто-то неправильно доносят информацию, он просто приезжает на позиции ротного пункта, взводного пункта. На нашем направлении они появляются везде. Они не из тех генералов, которых называют паркетными, нам именно полевые достались, чему мы рады. Они приезжают и оценивают обстановку. Но есть и другая задача. Генерал не может сидеть постоянно в окопе, потому что он теряет связь со всеми остальными подразделениями. Туда, где у него нет объективной информации, он ездит. Если у него есть объективная информация и доверие по этому направлению, смысла ездить нет», – прокомментировал «Абхаз».

В случае же с военкорами, по его словам, ситуация противоположная.

«Когда приезжают военкоры, они сидят в окопах и видят окопную жизнь. Окопная жизнь какова: он общается с бойцом, боец как мехвод танка видит только в свой триплекс прямо, и ему кажется, что сейчас здесь ему нужна ракета, сверху должен быть космический корабль. Но суть заключается в том, что ни один военкор не задаётся вопросом: ты же летаешь с «птичками», снимаешь это всё, ты же видишь, что поля перепаханы! Если наша артиллерия не работает, кто это пашет, кроты, что ли? Поэтому тут надо просто дать солдату выговориться, но не брать за чистую монету. Потому что солдату кажется, что чем он больше скажет, что всё хуже, тем ему больше дадут», – привёл пример комбриг.

«Потому это есть объективность командиров среднего звена, которые понимают, что происходит. Потому что публика разношёрстная. Шахтёр, бывший военнослужащий, студент, и каждый сидит сам себя накручивает. Есть в армии занятость – не просто же так они снег брали из одной кучи и переносили в другую, потому что когда солдат не занятой, ему дурные мысли в голову лезут. И поэтому, если он не воюет, а просто дежурно отстрелялся, то он, конечно, тебе такую «объективную» картинку даст, что там потом на телешоу будут рассказывать», – объяснил Авидзба.