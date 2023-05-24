Российский корабль атакован рядом с Турцией. Подстава для Эрдогана

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Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован морскими беспилотниками в Черном море недалеко от Босфора. Инцидент произошел сегодня утром.

Первым сообщивший об инциденте канал «Рыбарь» предполагает, что для атаки использовался коридор «зерновой сделки» – как и в случае с терактом на Крымском мосту и неоднократными ударами дронов по Севастополю.

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Официальные источники России хранят молчание по поводу происшествия. Москва вновь оказывается в проигрышной ситуации – разорвать «зерновую сделку» нельзя, ведь нужно помогать Реджепу Эрдогану, с помощью которого идут поставки санкционных товаров. А Турция, как оказывается, не только поставляет украинцам «Байрактары», но и не пресекает провокации Киева даже вблизи своих берегов.

Специализирующийся на военно-морской тематике канал «Записки мичмана Птичкина» указывает, что «Иван Хурс» был атакован в 40 милях к северу от Босфора.

«Кстати, в 2017 году почти там же Россия уже потеряла другой средний разведывательный корабль: 27 апреля 2017 года в 30 милях к северу от Босфора затонул СРЗК Черноморского флота «Лиман»… Флот давно не получал новых разведывательных кораблей. С учётом ситуации в электронике каждая такая боевая единица сейчас на вес золота. «Иван Хурс» – один из всего двух построенных «разведчиков» этого типа. На продолжение серии пока, видимо, нет денег. Потеря такого уникального СРЗК стала бы крайне чувствительной для ВМФ, ведь «разведчики» давно не обновлялись», – указывают авторы канала.

Эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев подтвердил «ПолитНавигатору», что российский корабль наверняка атаковали дроны, запущенные с сухогрузов, курсирующих по «зерновому коридору».

«Подобное нападение могло быть осуществлено с платформы, которая находилась в море. Я сомневаюсь, что откуда-то с берега это все могло дойти. Такими платформами могут выступать суда, в том числе участвующие в так называемой «зерновой сделке». Я полагаю, что и те нападения на Севастополь, которые происходили, направлялись беспилотники не с берега, а именно с таких платформ или судов. Вообще, зерновой коридор может нашим противником использоваться в самых разных ипостасях, тем более, что понять реальные замыслы тех, кто находится на борту, можно лишь в лучшем случае в Стамбуле при работе соответствующей комиссии», – заявил Горбачев.

Политолог Марат Баширов не исключает, что за инцидентом стоят США, которые делают ставку на конкурента Эрдогана.

«Откровенная попытка опорочить турецкие силы безопасности и военных. В 40 км от Босфора. Территориальные воды Турции в Черном море – это 12 морских миль – примерно 22 км. Но, с учетом событий вокруг выборов президента Турции – ожидаемое событие. И не последнее, но теперь турки будут настороже», – считает Баширов.

Так или иначе, но случившееся – ещё один повод констатировать недопустимый ход ведения СВО российской стороной, считает доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Хохлы выполняют то, что должны делать мы. То есть преследовать врага во всех точках мира. Знаете, крайне неприятно писать, когда наша страна ведет такую пораженческую внешнюю политику. Какая-то брезгливость даже возникает. Попалам с ненавистью к предателям из «шестой колонны», которые всё это допускают – Донецк, Белгород, Москва и так далее».

Экс-глава ополченцев Донбасса Игорь Стрелков предостерегает, что атак морскими дронами будет больше – и уже не только на Крым.

«Пока без потерь, вроде… Но это пока. Прогнозирую скорые диверсионные атаки такого рода на военные и гражданские объекты на Черноморском побережье РФ в районе Сочи и Новороссийска».