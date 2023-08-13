Российский корабль открыл огонь по нарушителю в Черном море: Что будет дальше

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Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» открыл предупредительный огонь после отказа остановиться экипажа иностранного сухогруза, который следовал в порт Измаил вопреки предостережению, что после выхода из «зерновой сделки» РФ считает все направляющиеся на Украину суда потенциальными перевозчиками оружия.

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Как сообщило Минобороны РФ, судно «Сукра Окан» под флагом Палау на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов не отреагировало. Тогда с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих.

«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил», – сообщило Минобороны.

Российский обозреватель Юрий Баранчик комментирует инцидент так:

«Плюсы: оружие на Украину доставить незаметно будет трудно. Мы можем себе позволить тормозить суда в международных водах и их досматривать. Дорогого стоит. Минусы: если суда пойдут косяком, ловить их и досматривать будет трудно. Патрульным кораблям тоже ротация нужна, а хохлы наверняка будут охотиться за досматривающими кораблями. Сухогрузы будут играть роль приманки. И главное: раз идут в Измаил – значит, там ещё есть, что и чем разгружать. И это плохо. Надо бы исправить».

Политолог Сергей Марков считает, что отправка сухогруза в Измаил «была явная провокация спецслужб стран, участвующих в гибридной войне против России».

«Флаг офшорного государства Палау, а все офшорные государства под фактическим контролем США и Британии. Видимо, сейчас будет много шума, западные страны будут обвинять Россию в пиратстве на просторах мирового океана. Но Россия видимо продолжит осмотр таких судов и применение силы», – считает Марков.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев также прогнозирует два сценария дальнейшего развития событий:

«Досмотрели и отпустили. А ведь могли бы и просто подбить. Интересно, как это воспримут морские перевозчики. Корабль просто досмотрели, и он пошел дальше… Судно продолжило движение в порт Измаил. Наверное, оттуда зерно повезет. Россия проявила гуманизм. Теперь возможны два варианта: увидев, что судно уцелело, суда массово пойдут в украинские порты или же, напротив, убедившись, что Россия четко контролирует Чёрное море, прекратят попытки нарушать российское предупреждение (а фактически запрет) о небезопасности использования украинских портов», – рассуждает Царев.