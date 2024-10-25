Российский кореевед подтвердил страхи южных корейцев: солдаты КНДР действительно могут поехать на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Издаваемая в Сеуле совместно с The New York Times ведущая южнокорейская ежедневная газета на английском языке JoongAng Daily («Центральная ежедневная газета»), публикует выступление одного из ведущих современных российских корееведов, профессора университета Кукмин Андрея Ланькова, сделанное в рамках первого заседания прошедшего в Сеуле под девизом «Сценарий дипломатии и безопасности Кореи при следующей администрации США», «Центрального форума» 2024 года.

Комментируя развитие отношений между Россией и Северной Кореей после ратификации Госдумой соответствующего договора о партнерстве между странами профессор Ланьков допустил возможность материализации одного из южнокорейских страхов – что КНДР может направить свои войска для поддержки России в случае затяжного конфликта на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он утверждает, что Владимир Путин может рассмотреть вариант использования северокорейских солдат для минимизации новой мобилизации внутри РФ. Профессор полагает, что Северная Корея способна направить тысячи офицеров и десятки тысяч солдат в Россию, если боевые действия будут продолжаться.

При этом Ланьков предостерегает, что чем больше Россия будет зависеть от северокорейских военных сил, тем выше вероятность передачи Северной Корее передовых российских военных технологий.

«На текущем этапе Россия вряд ли станет передавать значительные объёмы военных технологий, однако в условиях затяжного конфликта и ухудшения экономической ситуации такая возможность становится более реальной», – считает он.

Также Ланьков акцентировал внимание на потенциальных сдерживающтх факторах для роста экономического сотрудничества межлу КНДР и РФ. По его словам, за предыдущие 75 лет отношения между Северной Кореей и сначала СССР, а затем Россией, не имели под собой значительной экономической или стратегической базы. А потому сейчас их предстоит выстроить фактически с нуля.

«Экспорт Северной Кореи — уголь, железная руда и рыба — не пользовался спросом в России, за исключением северокорейской рабочей силы», – говорит Ланьков.

Профессор-кореевед подчеркивает, что в советские времена СССР политически поддерживал Северную Корею, прикрывая это «экономическим сотрудничеством», но сегодня Россия не имеет в достаточном количестве ни ресурсов, ни политической воли для такой помощи ради имиджа, что в будущем станет серьёзным препятствием для отношений между двумя странами.

Однако, по мнению Ланькова, СВО на Украине стало катализатором для сближения России и Северной Кореи. Из-за интенсивных боевых действий и характера окопной войны, напоминающей Первую мировую, у России возросла потребность в боеприпасах крупного калибра и других военных материалах.

Ланьков считает, что Северная Корея остаётся единственной страной, которая способна поставлять России такие материалы в значительных объёмах. Тем не менее, он прогнозирует, что после завершения СВО сотрудничество Москвы и Пхеньяна вернётся к уровню 1990-х годов.

Кроме того, Ланьков обращает внимание на предстоящие выборы в США, которые могут оказать значительное влияние на отношения между Россией и Северной Кореей. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который скептически относится к поддержке Украины, может привести к пересмотру американской военной помощи Киеву.

Ланьков считает, что если Трамп победит, он может попытаться использовать своё влияние для достижения перемирия или мирного соглашения между Россией и Украиной. В случае провала таких переговоров возможен сценарий, при котором Трамп откажется от поддержки Украины, что, по мнению Ланькова, может привести к её поражению и последующей деактуализации российско-северокорейского союза.