Российский криптограф не исключает хакерской атаки на трубопроводы «СП-2»

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Новости Украины

В мировой практике уже есть прецеденты, демонстрирующие, что хакеры могут влиять даже на системы безопасности нефтепроводов, поэтому нельзя исключать, что диверсия на «Северном потоке» была организована дистанционно.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил криптограф и историк разведки Анатолий Клепов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие говорят о бомбах, которые подложили под газопровод. Но никто, почему-то не говорит, что, а если это хакерская атака? Никто не изучает. Как будто думают, что современный газопровод – это обычная труба, и там нет электроники. Это не так. Современные газо- и нефтепроводы, я не буду подробно рассказывать, но приведу пример зарубежный. Был инцидент в 2021-м году с американской системой нефтепровода, он называется Colonial Pipeline. Хакеры взломали систему безопасности и остановили его. Это крупнейший нефтепровод США. Он 57 лет не останавливался, никогда. Хакеры вошли и начали шантажировать эту компанию, чтобы они дали выкуп в криптовалюте», – рассказал Клепов.