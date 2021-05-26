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26.05.2021, Симферополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт
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Российский Крым будет встречать украинцев обновлённой автотрассой

Компания «ВАД», ранее построившая в Крыму трассу «Таврида», досрочно завершила работы на участке автодороги...

Компания «ВАД», ранее построившая в Крыму трассу «Таврида», досрочно завершила работы на участке автодороги «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта».

Протяжённость отремонтированного участка составляет 6,5 километров, сообщает правительство Крыма.

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Указанный объект вошел в перечень дорог по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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