Российский Крым будет встречать украинцев обновлённой автотрассой

26.05.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Компания «ВАД», ранее построившая в Крыму трассу «Таврида», досрочно завершила работы на участке автодороги «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта».

Протяжённость отремонтированного участка составляет 6,5 километров, сообщает правительство Крыма.

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Указанный объект вошел в перечень дорог по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».