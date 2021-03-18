Российский Крым модернизируется на глазах

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

В ближайшее время Крым ждет дальнейшая модернизация и строительство новой инфраструктуры.

Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, на полуострове реализуют ряд масштабных проектов, которые сделают населенные пункты более доступными для местных жителей и отдыхающих.

«Полностью отработан вопрос трех съездов и доведение их до четырех полос в сторону южного побережья – до Алушты, Судака и Феодосии. Также мы отработали возможность строительства и реконструкции горной дороги от Ялты до Бахчисарая, деньги все выделены, проектные работы идут, к работам практически везде приступили.

Выделили большое количество денег на ремонт и приведение в порядок муниципальных и региональных дорог – то, чего ждут, непосредственно жители города, в каждом селе, в каждом районном центре. Если в прошлом году был отремонтирован 431 километр дорог, то в этом году в плане уже 600 километров дорог отремонтировать…

Мы ставим себе задачу сделать полноценную электричку между Симферополем и Севастополем, причем, продлить ее до аэропорта, с учетом роста притока туристов. Чтобы человек мог прилететь в аэропорт и в Севастополь, если надо, очень быстро доехать на электричке. Второй задачей, которой мы начали заниматься, – это возможность использования железнодорожной сети как городского транспорта в Севастополе, активно отрабатываем эту тему», – заявил Хуснуллин.