Подпишись на рассылку
18.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Экономика
Просмотров:

Российский Крым модернизируется на глазах


В ближайшее время Крым ждет дальнейшая модернизация и строительство новой инфраструктуры.

Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам чиновника, на полуострове реализуют ряд масштабных проектов, которые сделают населенные пункты более доступными для местных жителей и отдыхающих.

«Полностью отработан вопрос трех съездов и доведение их до четырех полос в сторону южного побережья – до Алушты, Судака и Феодосии. Также мы отработали возможность строительства и реконструкции горной дороги от Ялты до Бахчисарая, деньги все выделены, проектные работы идут, к работам практически везде приступили.

Выделили большое количество денег на ремонт и приведение в порядок муниципальных и региональных дорог – то, чего ждут, непосредственно жители города, в каждом селе, в каждом районном центре. Если в прошлом году был отремонтирован 431 километр дорог, то в этом году в плане уже 600 километров дорог отремонтировать…

Мы ставим себе задачу сделать полноценную электричку между Симферополем и Севастополем, причем, продлить ее до аэропорта, с учетом роста притока туристов. Чтобы человек мог прилететь в аэропорт и в Севастополь, если надо, очень быстро доехать на электричке. Второй задачей, которой мы начали заниматься, – это возможность использования железнодорожной сети как городского транспорта в Севастополе, активно отрабатываем эту тему», – заявил Хуснуллин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть