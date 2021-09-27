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27.09.2021 11:37 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Крым-курорт, Туризм
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Российский Крым продолжает бить туристические рекорды

В текущем году Крым уже посетило рекордное за весь постсоветский период количество туристов. Об...

В текущем году Крым уже посетило рекордное за весь постсоветский период количество туристов.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аксенов также добавил, что на полуострове ежегодно вводят новые объекты размещения и увеличивают возможности по приему отдыхающих.

«Динамичное развитие туризма способствует модернизации десятков смежных отраслей экономики, притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению международного имиджа Крыма. С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек. За 2014 – 2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года – 6 новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов», – заявил Аксенов.

Напомним, согласно статистическим данным, в конце 1980-х годов в Крыму отдыхало порядка 9 миллионов туристов в год. В украинский период принадлежности полуострова этот показатель едва достигал 5-6 миллионов, а в последний «доковидный» 2019-й год была достигнута цифра в 7,9 миллионов туристов.

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